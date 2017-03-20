Молоді душею

На урочисту позачергову конференцію районної організації ветеранів, яка пройшла напередодні жіночого свята, завітали міський голова та його заступник Олександр Медведьов та Іван Орда, голова райради Ніна Кухаренко, заступник голови РДА Володимир Карпенко, начальник відділу агропромислового розвитку РДА Надія Дятел, начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради Тетяна Булденко, депутат міської ради Сергій Виблов та майор райвійськкомату Павло Гребенчук. Всі вони поздоровили жінок ради ветеранів 8 Березня і вручили їм нагороди, подарунки та квіти. На зібранні розглядалися різні питання, серед яких - про перейменування ветеранської організації у Сновську та про підготовку до відзначення 30-річчя з дня її утворення.
До речі, на початку березня активісти ради ветеранів разом з отцем Павлом відвідали вдома фронтовичок, інвалідів І групи Великої Вітчизняної війни і Почесного донора - М.Г.Цап, Г.Ф.Михалькову, О.Г.Шатіло, І.Д.Слизького, І.Я.Черпухо та І.Г.Дугель. Отець Павло причастив ветеранів і вручив їм продуктові набори, а його прийомна донька Катруся прочитала віршики дідусям і бабусям. Цього разу спонсорську допомогу райорганізації надали підприємці Олександр Веселий, Віктор Єрмоленко та Сергій Виблов.
Людмила Кравець, голова Сновської райорганізації ветеранів
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