Блог районної газети "Промінь". Сновський район
воскресенье, 12 марта 2017 г.
Буде велика нарада
З метою впорядкування території міста Сновська міська рада запрошує підприємців та керівників установ і організацій взяти участь у нараді, яка відбудеться 16 березня о 10-00 в залі засідань райдержадміністрації та райради (2-ий поверх).
Автор:
Промінь
на
23:48
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