воскресенье, 12 марта 2017 г.

Буде велика нарада

З метою впорядкування території міста Сновська міська рада запрошує підприємців та керівників установ і організацій взяти участь у нараді, яка  відбудеться 16 березня о 10-00 в залі засідань райдержадміністрації та райради  (2-ий поверх).
Автор: на
Ярлыки:

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