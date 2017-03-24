Увага! Нерест- 2017!

Наказом Чернігіврибоохорони від 17.03.2017 р. №20 ЗАБОРОНЕНО: 1) Будь-який лов водних біоресурсів та пересування будь-яких плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів, на період масового ходу і нересту в
підконтрольних рибогосподарських водних об’єктах у такі строки: з 1 квітня по 9 червня (включно) - у всіх водосховищах; з 1 квітня по 31 травня (включно) - р. Дніпро – від м.Лоїв до с.Нижні Жари, Республіки Білорусь, р.Сож - від населеного пункту Яриловицький Скиток до гирла річки; з 1 квітня по 20 травня (включно) - у всіх інших річках в корінних водах; з 1 квітня по 29 червня (включно) - у новостворених водних об’єктах, а також в придатковій системі річок та інших водних об’єктах. 2) З 1 квітня по 10 червня і з 1 серпня по 15 вересня (включно) - лов раків у водоймах, що підконтрольні управлінню, в період виношування ікри, першої і другої линьок.
Дозволено любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега в місцях річок Десна, Дніпро, Стрижень та Снов - в м.Сновьск, по лівому берегу; в межах населеного пункту Н.Боровичі Сновського району, полівому берегу; в межах населеного пункту Нові Млини Сновського району, по лівому берегу; в межах населеного пункту Седнів Чернігівського району, по правому берегу; в межах населеного пункту Кобилянка Чернігівського району, по правому берегу.
підконтрольних рибогосподарських водних об’єктах у такі строки: з 1 квітня по 9 червня (включно) - у всіх водосховищах; з 1 квітня по 31 травня (включно) - р. Дніпро – від м.Лоїв до с.Нижні Жари, Республіки Білорусь, р.Сож - від населеного пункту Яриловицький Скиток до гирла річки; з 1 квітня по 20 травня (включно) - у всіх інших річках в корінних водах; з 1 квітня по 29 червня (включно) - у новостворених водних об’єктах, а також в придатковій системі річок та інших водних об’єктах. 2) З 1 квітня по 10 червня і з 1 серпня по 15 вересня (включно) - лов раків у водоймах, що підконтрольні управлінню, в період виношування ікри, першої і другої линьок.
Дозволено любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега в місцях річок Десна, Дніпро, Стрижень та Снов - в м.Сновьск, по лівому берегу; в межах населеного пункту Н.Боровичі Сновського району, полівому берегу; в межах населеного пункту Нові Млини Сновського району, по лівому берегу; в межах населеного пункту Седнів Чернігівського району, по правому берегу; в межах населеного пункту Кобилянка Чернігівського району, по правому берегу.
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