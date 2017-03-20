Загроза туберкульозу не зникла

24 березня в Україні відзначатиметься Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, який проводитиметься під гаслом «Подолаємо туберкульоз разом».
На обліку в тубкабінеті (по району) знаходиться 84 хворих, з них 23 – з активним туберкульозом всіх форм, в т. ч.: 22 - туберкульоз органів дихання і 1 позалегенева форма. 11 хворих є бактеріовиділювачами, у 8 - туберкульоз з розпадом, з них, крім того, 4 хворих - з активним туберкульозом і 8 - з неактивним в поєднанні зі СНІДом.
Протягом 2016 року захворюваність на туберкульоз збільшилася: виявлено 21 хворий на активний туберкульоз всіх форм, що склало 81,1% на 100 тис. населення (за 2015 рік - 15 хворих або 62,1% на 100 тис. населення), і є найбільшою по області (обл. - 63,9%, по Україні - 59,9% на 100 тис. нас.). У районі працював пересувний флюорограф, на якому було виявлено 3 хворих.
Серед осіб вперше взятих на облік в 2016 році - 1 студентка, 2 пенсіонерів, 2 працюючих і 16 непрацюючих осіб працездатного віку. З 21 особи, що захворіли в 2016 році, 10 чоловік - жителі Рогізківської дільниці, з них 7 - з села Кучинівка, з яких 3 хворих на туберкульоз в поєднанні зі СНІДом, 5 хворих - жителі міста Сновськ.
Протягом 2016 року померла від активного туберкульозу 1 особа і 1 особа, яка знаходилася на обліку в тубкабінеті, померла від СНІДУ (в 2015 році від активного туберкульозу померло 2 особи, смертності від СНІДу не було).
Кожен громадянин має знати дев’ять основних симптомів туберкульозу легенів: кашель три тижні і більше, в тому числі з відхаркуванням мокротиння, втрата маси тіла, стомлюваність, втрата апетиту, лихоманка (температура тіла 37,1 - 37,5°С), потіння вночі, біль у грудній клітині, задишка, а при відкритій формі - кровохаркання.
При появі будь-яких із перерахованих симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря.
Дорослим рекомендую навчати дітей особистої гігієни для попередження туберкульозу, не забувати один раз на рік робити своїй дитині пробу Манту. Кожна доросла людина зобов’язана вчасно пройти профілактичне флюорографічне обстеження (не рідше 1 разу на рік), а при зверненні до лікаря з приводу захворювання органів дихання - щоразу, оскільки через 6-8 тижнів після проникнення туберкульозної палички може розвинутися туберкульоз.
Ганна КОРОЛЕЦЬКА,
районний фтизіатр
На обліку в тубкабінеті (по району) знаходиться 84 хворих, з них 23 – з активним туберкульозом всіх форм, в т. ч.: 22 - туберкульоз органів дихання і 1 позалегенева форма. 11 хворих є бактеріовиділювачами, у 8 - туберкульоз з розпадом, з них, крім того, 4 хворих - з активним туберкульозом і 8 - з неактивним в поєднанні зі СНІДом.
Протягом 2016 року захворюваність на туберкульоз збільшилася: виявлено 21 хворий на активний туберкульоз всіх форм, що склало 81,1% на 100 тис. населення (за 2015 рік - 15 хворих або 62,1% на 100 тис. населення), і є найбільшою по області (обл. - 63,9%, по Україні - 59,9% на 100 тис. нас.). У районі працював пересувний флюорограф, на якому було виявлено 3 хворих.
Серед осіб вперше взятих на облік в 2016 році - 1 студентка, 2 пенсіонерів, 2 працюючих і 16 непрацюючих осіб працездатного віку. З 21 особи, що захворіли в 2016 році, 10 чоловік - жителі Рогізківської дільниці, з них 7 - з села Кучинівка, з яких 3 хворих на туберкульоз в поєднанні зі СНІДом, 5 хворих - жителі міста Сновськ.
Протягом 2016 року померла від активного туберкульозу 1 особа і 1 особа, яка знаходилася на обліку в тубкабінеті, померла від СНІДУ (в 2015 році від активного туберкульозу померло 2 особи, смертності від СНІДу не було).
Кожен громадянин має знати дев’ять основних симптомів туберкульозу легенів: кашель три тижні і більше, в тому числі з відхаркуванням мокротиння, втрата маси тіла, стомлюваність, втрата апетиту, лихоманка (температура тіла 37,1 - 37,5°С), потіння вночі, біль у грудній клітині, задишка, а при відкритій формі - кровохаркання.
При появі будь-яких із перерахованих симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря.
Дорослим рекомендую навчати дітей особистої гігієни для попередження туберкульозу, не забувати один раз на рік робити своїй дитині пробу Манту. Кожна доросла людина зобов’язана вчасно пройти профілактичне флюорографічне обстеження (не рідше 1 разу на рік), а при зверненні до лікаря з приводу захворювання органів дихання - щоразу, оскільки через 6-8 тижнів після проникнення туберкульозної палички може розвинутися туберкульоз.
Ганна КОРОЛЕЦЬКА,
районний фтизіатр
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