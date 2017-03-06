Активна жінка - то велика сила!

Політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, їхня роль у процесі децентралізації адміністративно-територіальної системи Чернігівщини були предметом фахової дискусії, що відбулася у перший день весни у навчально-методичному центрі профспілок м. Чернігів.
Представники органів державної влади,
місцевого самоврядування, науковці, активісти профспілкових, громадських організацій області та керівництво й депутати об’єднаних територіальних громад обмінялися думками щодо активізації представництва жіноцтва в усіх сферах соціально-економічного життя регіону. На зібранні була присутня і голова Сновської жіночої громадської організації Олена Компанець.
Розпочала фахову дискусію президент громадської організації «Ліга ділових і професійних жінок України», голова ГО «Спілка жінок Чернігівщини» Ірина Дорожкіна, котра зазначила, що наразі в області триває акція «Жінки, знайте свої права!». Представники виконавчої влади, за підтримки якої відбувався захід, – заступник голови обласної державної адміністрації Наталія Романова, заступник керівника апарату ОДА Ірина Соломаха та директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ніна Лемеш назвали децентралізаційні процеси «капітальним ремонтом держави».
Учасниці зібрання також об’єктивно оцінили роль жінок у питанні децентралізації в області й Україні. Директорка Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування Ірина Кудрик розповіла, що наразі створено 367 об’єднаних територіальних громад, на Чернігівщині їх налічується 16. Попри те, що жінок-голів не так багато, у складі депутатів, виконкомів, на керівних посадах у структурі відділів і управлінь їх до 50%. Ірина Кудрик зазначила, що відтепер більше акцентуватиме увагу на питаннях гендерної рівності.
У перший день весни жінки не могли не зачепити теми 8 Березня, яке вирішили «декомунізувати». А Ірина Дорожкіна сказала, що на офіційному сайті Президента України є петиція щодо підтримки жіночого дня, яку за бажанням можна підтримати. І, звичайно, привітала усіх, побажала здоров’я й активності. Бо з досвіду знає, що активна жінка – то велика сила!
Іван ХАСАНОВЕЦЬ
Представники органів державної влади,
місцевого самоврядування, науковці, активісти профспілкових, громадських організацій області та керівництво й депутати об’єднаних територіальних громад обмінялися думками щодо активізації представництва жіноцтва в усіх сферах соціально-економічного життя регіону. На зібранні була присутня і голова Сновської жіночої громадської організації Олена Компанець.
Розпочала фахову дискусію президент громадської організації «Ліга ділових і професійних жінок України», голова ГО «Спілка жінок Чернігівщини» Ірина Дорожкіна, котра зазначила, що наразі в області триває акція «Жінки, знайте свої права!». Представники виконавчої влади, за підтримки якої відбувався захід, – заступник голови обласної державної адміністрації Наталія Романова, заступник керівника апарату ОДА Ірина Соломаха та директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ніна Лемеш назвали децентралізаційні процеси «капітальним ремонтом держави».
Учасниці зібрання також об’єктивно оцінили роль жінок у питанні децентралізації в області й Україні. Директорка Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування Ірина Кудрик розповіла, що наразі створено 367 об’єднаних територіальних громад, на Чернігівщині їх налічується 16. Попри те, що жінок-голів не так багато, у складі депутатів, виконкомів, на керівних посадах у структурі відділів і управлінь їх до 50%. Ірина Кудрик зазначила, що відтепер більше акцентуватиме увагу на питаннях гендерної рівності.
У перший день весни жінки не могли не зачепити теми 8 Березня, яке вирішили «декомунізувати». А Ірина Дорожкіна сказала, що на офіційному сайті Президента України є петиція щодо підтримки жіночого дня, яку за бажанням можна підтримати. І, звичайно, привітала усіх, побажала здоров’я й активності. Бо з досвіду знає, що активна жінка – то велика сила!
Іван ХАСАНОВЕЦЬ
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