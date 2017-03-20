Міні- футбол

Завершальні матчі міжрайонної першості з міні-футболу подарували уболівальникам безліч приємних емоцій і запам’яталися видовищністю, високими швидкостями і безкомпромісною боротьбою.
Відверто здивували аутсайдери розіграшу – представники вищого профучилища. На початку зустрічі з лідером – «Таймом» - вони навіть вели в рахунку, але врешті-решт таки поступилися (4:9). Схожа ситуація повторилася і в грі з «Енергетиком». «Петеушники» майже відразу вийшли вперед, забивши три голи. Однак «енергетики» усе ж таки знайшли можливість здобути остаточну перемогу (8:5). Надзвичайно цікавим видалося протистояння між місцевим «Енергетиком» і городнянським «Ветераном», які змагалися за третє місце в турнірній таблиці. Наші футболісти зі старту зробили вагому заявку на успіх – повели з рахунком 3:1. Проте в підсумку гості виявилися сильнішими і перемогли (8:5). Городнянський «Легіон» спочатку програв клубу «Городня» - 5:13, а надалі – і своїм землякам-ветеранам (1:5). При цьому одного «легіонера» суддя видалив з майданчика за нецензурну лайку. Наймолодші учасники змагань (з дитячо-юнацької спортивної школи) не змогли протистояти більш досвідченим суперникам і капітулювали перед «Таймом» (4:9) і «Городнею» (3:10).
Отже, переможцем першості став «Тайм», друге місце – у «Городні», третє – у «Ветерана», четверте - у «Енергетика», п’яте – у ДЮСШ, шосте – у «Легіона», сьоме – у ВПУЛГ. Поміж «таймівців» кращим гравцем було визнано С.Хоменка, «енергетиків» - В.Логвиненка, «малих з ДЮСШ» - Р.Паіна, «петеушників» - О.Пацюка. На церемонії нагородження призерів змагань до присутніх з короткою промовою звернувся депутат райради Павло Мірошниченко. Як розповів «Променю» голова районної федерації футболу Роман Грицюк, 18 березня стартує першість району з міні-футболу на гумовому полі. Заявки на участь у змаганнях подали п’ять команд зі Сновська і чотири – з сіл району. Матчі проводитимуться щосуботи на стадіоні, початок – об 11-00.
Минулими вихідними команда місцевої ДЮСШ стала учасником відкритого чемпіонату міста Славутич з міні-футболу. (Вік учасників – 8-9 років).
У груповому етапі змагань хлопці зі Сновська спочатку перемогли «Каскад-2» з Броварів (4:2), потім програли «Восходу» з Києва (0:4), але надалі переконливо здолали опір «Славутича-2» - 6:0. У подальших матчах наші юні футболісти обіграли чернігівську «Десну» з рахунком 4:1 і конотопського «Юніора-95» - 3:0. Набраних ними очок вистачило, щоб у підсумку посісти четверте місце з 12 команд, які взяли участь у змаганнях. На думку тренерів, кращим захисником турніру став спортсмен зі Сновська Я.Паренчук. У складі нашої команди лаври провідного бомбардира дісталися Н.Петренку, який забив 9 голів і продемонстрував хорошу майстерність. Також високим рівнем гри відзначилися Т.Кравець (забив 4 голи), В.Роговенко, Д.Губенко, успішно дебютував у ролі голкіпера О.Кравченко.
На завершення перебування у Славутичі представники Сновська провели дві товариські зустрічі з броварчанами. У «Каскада-10» виграли – 7:1, а «Каскаду-1» поступилися (1:3).
Відверто здивували аутсайдери розіграшу – представники вищого профучилища. На початку зустрічі з лідером – «Таймом» - вони навіть вели в рахунку, але врешті-решт таки поступилися (4:9). Схожа ситуація повторилася і в грі з «Енергетиком». «Петеушники» майже відразу вийшли вперед, забивши три голи. Однак «енергетики» усе ж таки знайшли можливість здобути остаточну перемогу (8:5). Надзвичайно цікавим видалося протистояння між місцевим «Енергетиком» і городнянським «Ветераном», які змагалися за третє місце в турнірній таблиці. Наші футболісти зі старту зробили вагому заявку на успіх – повели з рахунком 3:1. Проте в підсумку гості виявилися сильнішими і перемогли (8:5). Городнянський «Легіон» спочатку програв клубу «Городня» - 5:13, а надалі – і своїм землякам-ветеранам (1:5). При цьому одного «легіонера» суддя видалив з майданчика за нецензурну лайку. Наймолодші учасники змагань (з дитячо-юнацької спортивної школи) не змогли протистояти більш досвідченим суперникам і капітулювали перед «Таймом» (4:9) і «Городнею» (3:10).
Отже, переможцем першості став «Тайм», друге місце – у «Городні», третє – у «Ветерана», четверте - у «Енергетика», п’яте – у ДЮСШ, шосте – у «Легіона», сьоме – у ВПУЛГ. Поміж «таймівців» кращим гравцем було визнано С.Хоменка, «енергетиків» - В.Логвиненка, «малих з ДЮСШ» - Р.Паіна, «петеушників» - О.Пацюка. На церемонії нагородження призерів змагань до присутніх з короткою промовою звернувся депутат райради Павло Мірошниченко. Як розповів «Променю» голова районної федерації футболу Роман Грицюк, 18 березня стартує першість району з міні-футболу на гумовому полі. Заявки на участь у змаганнях подали п’ять команд зі Сновська і чотири – з сіл району. Матчі проводитимуться щосуботи на стадіоні, початок – об 11-00.
Минулими вихідними команда місцевої ДЮСШ стала учасником відкритого чемпіонату міста Славутич з міні-футболу. (Вік учасників – 8-9 років).
У груповому етапі змагань хлопці зі Сновська спочатку перемогли «Каскад-2» з Броварів (4:2), потім програли «Восходу» з Києва (0:4), але надалі переконливо здолали опір «Славутича-2» - 6:0. У подальших матчах наші юні футболісти обіграли чернігівську «Десну» з рахунком 4:1 і конотопського «Юніора-95» - 3:0. Набраних ними очок вистачило, щоб у підсумку посісти четверте місце з 12 команд, які взяли участь у змаганнях. На думку тренерів, кращим захисником турніру став спортсмен зі Сновська Я.Паренчук. У складі нашої команди лаври провідного бомбардира дісталися Н.Петренку, який забив 9 голів і продемонстрував хорошу майстерність. Також високим рівнем гри відзначилися Т.Кравець (забив 4 голи), В.Роговенко, Д.Губенко, успішно дебютував у ролі голкіпера О.Кравченко.
На завершення перебування у Славутичі представники Сновська провели дві товариські зустрічі з броварчанами. У «Каскада-10» виграли – 7:1, а «Каскаду-1» поступилися (1:3).
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