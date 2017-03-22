Фестиваль дитячих талантів

Під час урочистої частини відкриття заходу голова облради вручив Почесні грамоти та нагрудні знаки до них організаторам фестивалю - Наталії Добненко, Володимиру Карпенку, Світлані Горбатович. А 25 фотоальбомів «Чернігово-Сіверська земля» отримали керівники, які підготували дітей до участі у фестивалі.
З напутніми словами до учасників фестивалю виступили заступник голови РДА Володимир Карпенко та міський голова Олександр Медведьов. Відкриттям конкурсної програми стала хореографічна композиція «Святкова Україна» у виконанні зразкового танцювального колективу «Ягідки» (керівник – заслужений працівник культури України Світлана Горбатович).
Заявки на участь до оргкомітету фестивалю могли подавати всі бажаючі з сіл і міста району. У підсумку на розгляд журі в різних номінаціях було представлено 65 індивідуальних і колективних номерів та 13 витворів декоративно-прикладного мистецтва.
Конкурс тривав понад п’ять годин. За учасників у залі вболівали і гаряче їм аплодували батьки, друзі, знайомі виконавців і просто небайдужі мешканці Сновщини, які прийшли в цей день до районного Будинку культури. Діти трьох вікових категорій демонстрували свої таланти у хореографії, вокалі, музично-виконавчому, театральному та декоративно-прикладному мистецтві. Поважне журі у складі директора історичного музею Валентини Москаленко, директора музичної школи Ольги Свистунової, директора ЦБС Ніни Мокросноп, викладача ДМШ Тетяна Крецули, керівників народного ансамблю аматорського камерного хору «Ренесанс» та танцювального гуртка центру дитячої та юнацької творчості - Наталії Вітушко та Оксани Скотаренко на чолі з головою журі - радником голови облради Дмитром Никоненком оцінило роботи і виступи учасників.
З понад двох тисяч учнів району на фестивалі виступили 150 найталановитіших дітей. Переможених тут не було, бо всі вони вони вже стали переможцями серед своїх однолітків. Кожний номінант отримав грамоту й подарунок від організаторів заходу. Усіх учасників назвати не можливо, тож виділимо тих, хто виборов перші місця.
Перша вікова категорія: Альбіна Шевченко (сольне музичне виконання творів на фортепіано, ДМШ), Дарина Чечило (народний вокал, РБК), Мирослава Кушніренко (художнє слово, РБК), Марія Зорко (декоративно-прикладне мистецтво, ЦДЮТ).
Друга вікова категорія: Анастасія Єфименко та Яна Пахолкіна (дует акордеоністів, ДМШ), Данило Корінь (два перші місця - декоративно-прикладне мистецтво, ЦДЮТ та сольне виконання, ксилофон, ДМШ), ансамбль домристів (ДМШ), Крістіна Крот (естрадний вокал, РБК), вокальний ансамбль «Весняночка» (естрадний вокал, РБК), танцювальний колектив «Акварель» (класична хореографія, ДМШ).
Третя вікова категорія: театральний колектив районної гімназії (класичний театр), Анастасія Драга (художнє слово, РБК), Анна Надточій (естрадний вокал, РБК), Владислава Кириченко (сольне виконання на фортепіано, ДМШ), джаз-квінтет (ДМШ), театр танцю і моди Fashon Zone Євгенії Гордюк (два перші місця у жанрах театр мод та сучасна хореографія), Анастасія Ісаченко та Софія Шиб (декоративне-прикладне мистецтво, ЦДЮТ).
Гран-прі фестивалю справедливо удостоєна Анастасія Сорокалєт (сольне виконання, домра, ДМШ). А приз глядацьких симпатій отримав Данило Корінь.
Завершився перший фестиваль дитячих талантів «Обдаровані діти Сновщини» концертом переможців і загальним фото на пам›ять.
Сподіваємося, що наступного року він знову збере дітей і виявить нові творчі талановиті особистості, які прославлятимуть наш край.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
/Більше фото - на блозі газети «Промінь»/
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