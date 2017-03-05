Це просто свято весни і краси!

Український інститут національної пам’яті розробив пропозиції щодо впорядкування календаря державних свят і пам’ятних днів.
Новий календар підготовлений в якості продовження політики декомунізації і стосується дискусійних питань про те, як святкувати 8 Березня, 1 й 9 Травня. Якщо пропозиції інституту національної пам’яті будуть схвалені парламентом, в українців суттєво зміниться звичний графік святкових днів. І ці зміни обіцяють бути доволі масштабними.
Приміром, альтернативою 8 Березня має стати День матері, а замість вихідного дня 8 Березня пропонується встановити державне свято і вихідний Шевченківський день (9 березня). Запитуємо наших снов’ян про їхні враження від оприлюднених пропозицій. І ось що почули.
Новий календар підготовлений в якості продовження політики декомунізації і стосується дискусійних питань про те, як святкувати 8 Березня, 1 й 9 Травня. Якщо пропозиції інституту національної пам’яті будуть схвалені парламентом, в українців суттєво зміниться звичний графік святкових днів. І ці зміни обіцяють бути доволі масштабними.
Приміром, альтернативою 8 Березня має стати День матері, а замість вихідного дня 8 Березня пропонується встановити державне свято і вихідний Шевченківський день (9 березня). Запитуємо наших снов’ян про їхні враження від оприлюднених пропозицій. І ось що почули.
Максим Поляков:
– Для мене це свято не має ніякого політичного, а тим паче комуністичного забарвлення. Це просто свято весни та краси, з яким неодмінно асоціюється кожна представниця прекрасної статі. У цей день я дарую квіти та показую те, як ціную і люблю...
Олеся Левданська:
– Слід зазначити, що я противниця подібних радикальних змін у календарі звичних для всіх свят і до Міжнародного жіночого дня 8 Березня ставлюся, як до свята тепла і любові, ніжності і чаруючої краси. Абсолютно його не політизую, до речі, переважна більшість знайомих зі мною солідарна.
Галина КОВАЛЬКОВСЬКА, м.Сновськ:
– Скільки себе пам’ятаю, стільки і святкую Міжнародний жіночий день. І завжди він приносить радість, усвідомлення того, що тебе люблять, цінують, хочуть довести свою прихильність. Більшість жінок у цей день розквітає, бо навколо стільки різних букетів, подарунків, усмішок. Чоловіки такі уважні, приязні, в усьому допомагають. Хай буде цей день, а декомунізацію наші нові демократи хай в іншому шукають...
Оксана АПЕЦЬКО, с.Кучинівка:
– Традицію святкування 8 Березня я вважаю доброю. Ну що крамольного в тому, що є день, коли належним чином шанують жіночу домашню працю, жіноче вміння бути в сім’ї водночас і медсестрою, і вихователькою, і вчителькою, і економкою, і матір’ю. Це правильно, коли і в інші дні жінок люблять і допомагають їм, але окреме свято для них у перші дні весни – це дуже добре! Бо ж наші жінки, як сама весна.
Андрій ДУТКА, м.Сновськ:
– Я вже звик до 8 Березня і сприймаю його, як День моєї дружини Людмили. І в інші дні намагаюсь її радувати, а в це свято взагалі хочеться подарувати їй все якнайкраще, всі подарунки землі. Нікому воно з простих людей не заважає, навпаки, усі його чекають. Хвилює ж снов’ян зовсім інше: скачки цін, високі тарифи, війна на Донбасі. Хай ці проблеми вирішує висока влада, а не шукає відволікаючі питання. І взагалі, чому ми маємо в районі або області обговорювати це свято, коли воно є не просто святом, а Міжнародним днем захисту прав жінок, визнаним ООН.
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