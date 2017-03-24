Крали мопеди, телевізори, гаманці

17 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області по телефону від громадянинки В., мешканки м.Сновськ, надійшло повідомлення про те, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син начебто на автомобілі збив дитину та запропонував вирішення питання за грошову винагороду.
18 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки К. про те, що на вулиці біля магазину «Веселка» невідомий чоловік шляхом вільного доступу викрав з її сумочки гаманець, в якому було близько 300 грн.
18 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина В. про те, що невідома особа з його дачного будинку шляхом зламу вхідних дверей викрала телевізор марки «LG», мікрохвильову піч « Самсунг» та побутовий посуд. Вартість викраденого встановлюється.
18 березня на службу «102» звернувся громадянин А. і повідомив, що 3 дні тому невідомі особи вдень викрали мопед «Вайпер Актив» червоного кольору.
21 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки К. про те, що невідома особа з її дачного будинку шляхом зняття вхідних дверей з завісів викрала велосипед, сільськогосподарський інвентар, газовий балон. Дані речі були придбані за радянських часів. Вартість викраденого встановлюється.
18 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки К. про те, що на вулиці біля магазину «Веселка» невідомий чоловік шляхом вільного доступу викрав з її сумочки гаманець, в якому було близько 300 грн.
18 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина В. про те, що невідома особа з його дачного будинку шляхом зламу вхідних дверей викрала телевізор марки «LG», мікрохвильову піч « Самсунг» та побутовий посуд. Вартість викраденого встановлюється.
18 березня на службу «102» звернувся громадянин А. і повідомив, що 3 дні тому невідомі особи вдень викрали мопед «Вайпер Актив» червоного кольору.
21 березня до чергової частини Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянки К. про те, що невідома особа з її дачного будинку шляхом зняття вхідних дверей з завісів викрала велосипед, сільськогосподарський інвентар, газовий балон. Дані речі були придбані за радянських часів. Вартість викраденого встановлюється.
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