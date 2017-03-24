пятница, 24 марта 2017 г.

Нагороди – кращим

17 березня  голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та перший заступник голови міської ради Іван Орда  привітали працівників житлово-комунальної сфери з професійним святом  і вручили  їм нагороди.
 Почесними грамотами РДА були  відзначені: Сергій Кромський – головний  інженер ПрАТ «Комунальник»;  Валентина Солошенко – головний  бухгалтер КП «Щорська ЖЕД»; Михайло Мірошниченко – слюсар по ремонту та обслуговуванню теплових мереж Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго».
За сумлінну працю та з нагоди професійного свята Почесними грамотами Сновської  міської ради нагороджено: Ірину Сердюк - оператора котельні Сновської дільниці тепломереж ПАТ «Облтеплокомуненерго»; Сергія Євсєєнка  - наглядача міського кладовища комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Валентину Лизогуб -  маляра-штукатура  комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Олександра Швеця - слюсаря аварійно-відновлювальних робіт ПрАТ «Комунальник».
Подяками голови РДА відзначено: Бориса Корюківського – оператора пульту управління КНС ПрАТ «Комунальник»; Сергія Васильченка – сторожа ПрАТ «Комунальник»; Михайла Дубину – столяра 3-го розряду КП «Щорська ЖЕД»;  Ігоря Шутька – електрогазозварника 4-го розряду КП «Щорська ЖЕД»; Юрія Кириєнка – підмінного оператора котельні Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго»;  Петра Коваленка  – підмінного оператора котельні Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго».
Подяку Сновського міського голови оголошено: Володимиру  Олабіну  - робітнику з благоустрою міста комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Анатолію Биховцю -  робітнику з благоустрою міста комунального підприємства  «Щорська ЖЕД»; Віктору Бохану  -  оператору пульта управління каналізаційно-насосної станції ПрАТ «Комунальник»; Ігорю Івакові -  оператору очисних споруд ПрАТ «Комунальник».
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
Автор: на

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