Нагороди – кращим

17 березня голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та перший заступник голови міської ради Іван Орда привітали працівників житлово-комунальної сфери з професійним святом і вручили їм нагороди.
Почесними грамотами РДА були відзначені: Сергій Кромський – головний інженер ПрАТ «Комунальник»; Валентина Солошенко – головний бухгалтер КП «Щорська ЖЕД»; Михайло Мірошниченко – слюсар по ремонту та обслуговуванню теплових мереж Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго».
За сумлінну працю та з нагоди професійного свята Почесними грамотами Сновської міської ради нагороджено: Ірину Сердюк - оператора котельні Сновської дільниці тепломереж ПАТ «Облтеплокомуненерго»; Сергія Євсєєнка - наглядача міського кладовища комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Валентину Лизогуб - маляра-штукатура комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Олександра Швеця - слюсаря аварійно-відновлювальних робіт ПрАТ «Комунальник».
Подяками голови РДА відзначено: Бориса Корюківського – оператора пульту управління КНС ПрАТ «Комунальник»; Сергія Васильченка – сторожа ПрАТ «Комунальник»; Михайла Дубину – столяра 3-го розряду КП «Щорська ЖЕД»; Ігоря Шутька – електрогазозварника 4-го розряду КП «Щорська ЖЕД»; Юрія Кириєнка – підмінного оператора котельні Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго»; Петра Коваленка – підмінного оператора котельні Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго».
Подяку Сновського міського голови оголошено: Володимиру Олабіну - робітнику з благоустрою міста комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Анатолію Биховцю - робітнику з благоустрою міста комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Віктору Бохану - оператору пульта управління каналізаційно-насосної станції ПрАТ «Комунальник»; Ігорю Івакові - оператору очисних споруд ПрАТ «Комунальник».
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
Почесними грамотами РДА були відзначені: Сергій Кромський – головний інженер ПрАТ «Комунальник»; Валентина Солошенко – головний бухгалтер КП «Щорська ЖЕД»; Михайло Мірошниченко – слюсар по ремонту та обслуговуванню теплових мереж Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго».
За сумлінну працю та з нагоди професійного свята Почесними грамотами Сновської міської ради нагороджено: Ірину Сердюк - оператора котельні Сновської дільниці тепломереж ПАТ «Облтеплокомуненерго»; Сергія Євсєєнка - наглядача міського кладовища комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Валентину Лизогуб - маляра-штукатура комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Олександра Швеця - слюсаря аварійно-відновлювальних робіт ПрАТ «Комунальник».
Подяками голови РДА відзначено: Бориса Корюківського – оператора пульту управління КНС ПрАТ «Комунальник»; Сергія Васильченка – сторожа ПрАТ «Комунальник»; Михайла Дубину – столяра 3-го розряду КП «Щорська ЖЕД»; Ігоря Шутька – електрогазозварника 4-го розряду КП «Щорська ЖЕД»; Юрія Кириєнка – підмінного оператора котельні Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго»; Петра Коваленка – підмінного оператора котельні Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго».
Подяку Сновського міського голови оголошено: Володимиру Олабіну - робітнику з благоустрою міста комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Анатолію Биховцю - робітнику з благоустрою міста комунального підприємства «Щорська ЖЕД»; Віктору Бохану - оператору пульта управління каналізаційно-насосної станції ПрАТ «Комунальник»; Ігорю Івакові - оператору очисних споруд ПрАТ «Комунальник».
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації
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