понедельник, 6 марта 2017 г.

До дня народження Тараса Шевченка

З нагоди дня народження Т.Г.Шевченка  9 березня  о 10.00  відбудеться покладання квітів до пам’ятного знака Кобзареві біля РДА.
Автор: на

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