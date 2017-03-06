Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 6 марта 2017 г.
До дня народження Тараса Шевченка
З нагоди дня народження Т.Г.Шевченка 9 березня о 10.00 відбудеться покладання квітів до пам’ятного знака Кобзареві біля РДА.
Автор:
Промінь
на
3:53
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