понедельник, 20 марта 2017 г.

Співатимуть «Янголи світла»

Чернігівський обласний конкурс української патріотичної пісні та поезії часів Революції Гідності та АТО   «Янголи світла» відбудеться  28 квітня у Чернігові.
Заходи триватимуть у Кіно-культурному мистецькому центрі з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, участь в них можуть взяти і наші, сновські, музиканти. 
Автор: на
Ярлыки:

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