Жінка – це запрошення до щастя, - таке промовисте гасло мала розширена зустріч президії районної жіночої організації «Жінки Сновщини» з працівниками районної бібліотеки для дорослих і відділу культури РДА.
Все відбувалося у затишній читальній залі районної книгозбірні, дбайливі господині якої доклали чимало зусиль і задля теплої атмосфери, і загалом задля повноти самого задуму. Шкода, що напередодні визначеної дати захворіла одна з головних ініціаторок зустрічі – Ніна Павлівна Мокросноп, однак творча група очолюваного нею колективу виправила цей мінус і добре справилася із запланованим сценарієм.
Серед запрошених гостей були представниці жіноцтва у районній державній адміністрації й раді, депутати і активістки місцевого рівня, мама загиблого героя АТО Юрія Костюченка Марія Петрівна. Сльози і досі котяться з її очей, і досі вона нагадує поранену пташечку, крила якої назавжди обпалила війна.
Западали в душу вірші присутньої на зустрічі ліричної і красивої Раїси Федченко, роздуми про роль жінки в нашому суспільстві Олесі Гориченко, Наталії Добненко й Ірини Колодюк, розповідь Наталії Смоляк про буття жінок в Об’єднаних Арабських Еміратах (з подорожі цією країною Наталія Олегівна нещодавно повернулася), виступи інших учасниць заходу.
Зрештою, як наголосили його ведучі Світлана Вітинник й Наталія Коваленко, не западати в душу все, що говориться і робиться жінкою, просто не може, бо «жінка не буває нещасливою, бо шлях до щастя – це і є вона...»
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Все відбувалося у затишній читальній залі районної книгозбірні, дбайливі господині якої доклали чимало зусиль і задля теплої атмосфери, і загалом задля повноти самого задуму. Шкода, що напередодні визначеної дати захворіла одна з головних ініціаторок зустрічі – Ніна Павлівна Мокросноп, однак творча група очолюваного нею колективу виправила цей мінус і добре справилася із запланованим сценарієм.
Серед запрошених гостей були представниці жіноцтва у районній державній адміністрації й раді, депутати і активістки місцевого рівня, мама загиблого героя АТО Юрія Костюченка Марія Петрівна. Сльози і досі котяться з її очей, і досі вона нагадує поранену пташечку, крила якої назавжди обпалила війна.
Западали в душу вірші присутньої на зустрічі ліричної і красивої Раїси Федченко, роздуми про роль жінки в нашому суспільстві Олесі Гориченко, Наталії Добненко й Ірини Колодюк, розповідь Наталії Смоляк про буття жінок в Об’єднаних Арабських Еміратах (з подорожі цією країною Наталія Олегівна нещодавно повернулася), виступи інших учасниць заходу.
Зрештою, як наголосили його ведучі Світлана Вітинник й Наталія Коваленко, не западати в душу все, що говориться і робиться жінкою, просто не може, бо «жінка не буває нещасливою, бо шлях до щастя – це і є вона...»
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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