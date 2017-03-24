Мама двох дітей потребує допомоги!

Біда сталася з Ольгою Михайлівною ШУЛЯК, 1987 р.н зі Сновська. Молода мама двох донечок (5 і 8 років) потрапила в інститут нейрохірургії в Києві. На операцію та лікування потрібні чималі кошти – майже півмільйона гривень. Чоловік Ольги – військовозобов’язаний, учасник АТО, нині перебуває поряд з дружиною. Родина у відчаї, адже самотужки зібрати таку суму їм не під силу. Тож вони звертаються до небайдужих людей через газету про допомогу.
Реквізити для перерахування коштів на картки ПриватБанку:
№5168-7420-2144-7531, Шуляк Руслан та
№5168-7572-1991-3714, Яновська Катерина.
Давайте допоможемо разом молодій жінці!
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