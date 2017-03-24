Ветерани запрошують до клубу

Нещодавно при районній організації ветеранів було створено клуб відпочинку «Осіннє золото».
Він уже налічує 18 людей, яким за 60. Як розповіла «Променю» голова райорганізації Людмила Кравець, члени клубу розробили план його роботи, сюди приходять сім`ями й одинокі ветерани. Тут працюватимуть гуртки за інтересами – кулінарні, рукоділля тощо. Нині «Осіннє золото» шукає художнього керівника, щоб вже до 30-ї річниці утворення ветеранської організації підготувати номери художньої самодіяльності. Клуб відкритий для всіх бажаючих і чекає нових членів. Подробиці за тел. 2-18-87.
Він уже налічує 18 людей, яким за 60. Як розповіла «Променю» голова райорганізації Людмила Кравець, члени клубу розробили план його роботи, сюди приходять сім`ями й одинокі ветерани. Тут працюватимуть гуртки за інтересами – кулінарні, рукоділля тощо. Нині «Осіннє золото» шукає художнього керівника, щоб вже до 30-ї річниці утворення ветеранської організації підготувати номери художньої самодіяльності. Клуб відкритий для всіх бажаючих і чекає нових членів. Подробиці за тел. 2-18-87.
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