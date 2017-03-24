Найповажніша довгожителька України живе неподалік від нас

Жителька Семенівщини Христина Нагорна у свої 116 літ погано чує і бачить, ледь ходить (за допомогою відра).
Хоча у минулому році бабуся тримала курей і кролів, намагалася брати до рук сапку і виходити на город. Допомагає їй виживати, справлятися з побутом місцевий соціальний робітник, оскільки родичів у Харитонівни (так довгожительку величають односельці) нема. Діти померли (син – у трирічному віці, донька - у сімдесят п’ять), а стосунки з онуками у неї просто не склалися.
Народжена ще за царських часів, Христина Нагорна пережила війни і голод, колективізацію і розпад СРСР, а донедавна ще й хвилювалася за події на Майдані, війну на сході України.
Зазнавала вона в житті багато горя, але завжди прагнула позитиву. І конюхом трудилася, і свиней доглядала, і корів доїла, і у ланку виходила, і на поміщиків спину гнула. Таблеток ніяких не пила, а недугу лікувала і лікує травами.
Але головним рецептом довгого віку довгожителька вважає прості постулати: поважати людей старих і молодих, не лаятися і не заслужувати прокльонів. А також постійно трудитися.
На Сновщині наразі мешкає 264 людини, котрим вже виповнилося 90 років. Разом з тим, цей ювілей у поточному році мають відзначити ще 54 особи.
У світі. Довше за всіх на планеті прожила француженка Жанна Кальмен – 122 роки і 64 дні. А з чоловіків рекордсменом-довгожителем визнаний датчанин Крістіан Мортенсен, котрий прожив 115 років і 252 дні.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Хоча у минулому році бабуся тримала курей і кролів, намагалася брати до рук сапку і виходити на город. Допомагає їй виживати, справлятися з побутом місцевий соціальний робітник, оскільки родичів у Харитонівни (так довгожительку величають односельці) нема. Діти померли (син – у трирічному віці, донька - у сімдесят п’ять), а стосунки з онуками у неї просто не склалися.
Народжена ще за царських часів, Христина Нагорна пережила війни і голод, колективізацію і розпад СРСР, а донедавна ще й хвилювалася за події на Майдані, війну на сході України.
Зазнавала вона в житті багато горя, але завжди прагнула позитиву. І конюхом трудилася, і свиней доглядала, і корів доїла, і у ланку виходила, і на поміщиків спину гнула. Таблеток ніяких не пила, а недугу лікувала і лікує травами.
Але головним рецептом довгого віку довгожителька вважає прості постулати: поважати людей старих і молодих, не лаятися і не заслужувати прокльонів. А також постійно трудитися.
На Сновщині наразі мешкає 264 людини, котрим вже виповнилося 90 років. Разом з тим, цей ювілей у поточному році мають відзначити ще 54 особи.
У світі. Довше за всіх на планеті прожила француженка Жанна Кальмен – 122 роки і 64 дні. А з чоловіків рекордсменом-довгожителем визнаний датчанин Крістіан Мортенсен, котрий прожив 115 років і 252 дні.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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