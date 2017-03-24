Знищити не можна залишити

У рамках декомунізації пам’ятник Леніну та Щорсу в Сновську демонтували. А в минулу п’ятницю біля АТП по вул. 30 років Перемоги знесли постамент разом зі старим автомобілем ГАЗ, який стояв на ньому. З цього приводу до «Променя» звернулися стурбовані мешканці Сновська із запитанням, хто надав дозвіл на таке знищення? Як-не-як - це ж наша історія, і невже за такий вчинок ніхто не відповість?
Пошуки відповіді на ці запитання ми розпочали з міськради. За словами заступника міського голови Сергія Силенка, цей «автомобіль-пам’ятник» не перебував на обліку комунального майна міської ради, тож і дозвіл на його демонтаж вони не видавали, та й не мали юридичного права.
Далі ми звернулися до голови правління ПАТ “Щорське АТП-17446” Олега Ясенчука. Він повідомив, що, дійсно, акціонерним товариством було вирішено знести автомобіль та постамент, який знаходився біля підприємства, у зв’язку з його неестетичним виглядом. «Адже те авто давно вже проіржавіло, борт його відвалився, а щоб відновити його, у нас нема коштів, - сказав керівник. – Ми здали його на брухт, а за виручені кошти заплатимо податок на землю». Цікава позиція. А за рахунок чого внесуть наступного року платню?
Із запитанням про майбутню долю техніки на постаментах ми звернулися до директора ТОВ «Астра» Григорія Божка, адже поблизу його заправної станції стоять ще два трактори. Він розповів, що на обліку СТОВ «Щорссільгоспсервіс» є пам’ятний знак трактору «Універсал», унікальному свідку становлення механізованого сільського господарства в нашому районі. Тож відповідно його утримують в належному стані, і зносити ніхто не збирається. «А от гусеничний трактор навпроти може теж незабаром відправитися на металобрухт, - каже Григорій Никифорович. - Справа в тому, що хоч і стоїть він на приватизованій ділянці ТОВ «Астра», та жодних документів на нього нема і погодження на його встановлення я не давав. Крім того, вже було звернення до товариства від ДАІ про те, що розташований пам’ятник не за правилами - не витримана відстань від проїжджої частини до постаменту. Я звертався вже в усній формі до міського голови Сновська, щоб цей трактор або забрали на баланс комунальної власності й перенесли його, наприклад, в гідропарк на зберігання, або відправили на металобрухт, а кошти витратили на благо громади. Бо біля заправки йому не місце».
Андрій Терещенко, начальник Сновського сектора управління ДСНС в Чернігівській області: «Пожежне авто на постаменті розташоване навіть не на земельній ділянці нашої організації. Крім того, на нього нема жодних документів, і на балансі у нас воно не знаходиться. Але за зовнішнім виглядом пам’ятника ми слідкуємо, фарбуємо його».
Чи не збирається наш музей взяти ці об’єкти до себе на облік? З цим запитанням ми звернулися до директора місцевого історичного музею Валентини Москаленко. Вона відповіла, що для того, щоб всю цю техніку перевезти на зберігання на територію музею, потрібна охорона, якої в нас нема. «Та й чи вистачить у громади коштів на фінансування музею в такому вигляді, як він є, не те, щоб зробити ще й музей під відкритим небом?»
Місцеві експонати, на кшталт гусеничного трактора, пожежного авто біля пожежної частини, пам’ятного знака чорнобильцям тощо встановлювали на початку 2000-х років за ініціативи тодішнього голови райдержадміністрації Віталія Зайончковського. На той час вважалося, що вони прикрашатимуть місто і згодом стануть його культурною та історичною спадщиною. Документально на баланс організацій чи міської ради вони тоді не були взяті. А нині, виходить, що за ці споруди ніхто не хоче брати на себе відповідальність.
Щоб їх зберегти, за Законом України «Про охорону культурної спадщини», всі ці витвори необхідно внести до Державного реєстру нерухомих пам`яток України, як пам’ятки місцевого значення. Подання відповідної пропозиції до органу охорони культурної спадщини належить до повноважень райдержадміністрацій та виконавчого органу міської ради (ст. 2). Після внесення до реєстру збереження культурної спадщини від загрози знищення, пошкодження, знесення тощо гарантовано державою (ст. 22).
Підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські організації, громадяни можуть встановлювати шефство над пам’ятками з метою забезпечення їх збереження. Це теж прописано в законі (ст. 11).
Наприклад, за кордоном і в деяких наших містах таку застарілу техніку не викидають, а зберігають у спеціально відведених місцях і влаштовують до неї екскурсії. Недарма ж є вислів: «Народ, який не пам’ятає своєї історії, не має майбутнього». Звичайно, простіше зруйнувати, ніж побудувати. Але час швидкоплинний, і ці пам’ятники стають вже нашим історичним минулим. Можливо, варто їх не знищувати, а залишити? Тож де поставити кому в заголовку, вирішувати нам – мешканцям Сновщини.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Пошуки відповіді на ці запитання ми розпочали з міськради. За словами заступника міського голови Сергія Силенка, цей «автомобіль-пам’ятник» не перебував на обліку комунального майна міської ради, тож і дозвіл на його демонтаж вони не видавали, та й не мали юридичного права.
Далі ми звернулися до голови правління ПАТ “Щорське АТП-17446” Олега Ясенчука. Він повідомив, що, дійсно, акціонерним товариством було вирішено знести автомобіль та постамент, який знаходився біля підприємства, у зв’язку з його неестетичним виглядом. «Адже те авто давно вже проіржавіло, борт його відвалився, а щоб відновити його, у нас нема коштів, - сказав керівник. – Ми здали його на брухт, а за виручені кошти заплатимо податок на землю». Цікава позиція. А за рахунок чого внесуть наступного року платню?
Із запитанням про майбутню долю техніки на постаментах ми звернулися до директора ТОВ «Астра» Григорія Божка, адже поблизу його заправної станції стоять ще два трактори. Він розповів, що на обліку СТОВ «Щорссільгоспсервіс» є пам’ятний знак трактору «Універсал», унікальному свідку становлення механізованого сільського господарства в нашому районі. Тож відповідно його утримують в належному стані, і зносити ніхто не збирається. «А от гусеничний трактор навпроти може теж незабаром відправитися на металобрухт, - каже Григорій Никифорович. - Справа в тому, що хоч і стоїть він на приватизованій ділянці ТОВ «Астра», та жодних документів на нього нема і погодження на його встановлення я не давав. Крім того, вже було звернення до товариства від ДАІ про те, що розташований пам’ятник не за правилами - не витримана відстань від проїжджої частини до постаменту. Я звертався вже в усній формі до міського голови Сновська, щоб цей трактор або забрали на баланс комунальної власності й перенесли його, наприклад, в гідропарк на зберігання, або відправили на металобрухт, а кошти витратили на благо громади. Бо біля заправки йому не місце».
Андрій Терещенко, начальник Сновського сектора управління ДСНС в Чернігівській області: «Пожежне авто на постаменті розташоване навіть не на земельній ділянці нашої організації. Крім того, на нього нема жодних документів, і на балансі у нас воно не знаходиться. Але за зовнішнім виглядом пам’ятника ми слідкуємо, фарбуємо його».
Чи не збирається наш музей взяти ці об’єкти до себе на облік? З цим запитанням ми звернулися до директора місцевого історичного музею Валентини Москаленко. Вона відповіла, що для того, щоб всю цю техніку перевезти на зберігання на територію музею, потрібна охорона, якої в нас нема. «Та й чи вистачить у громади коштів на фінансування музею в такому вигляді, як він є, не те, щоб зробити ще й музей під відкритим небом?»
Місцеві експонати, на кшталт гусеничного трактора, пожежного авто біля пожежної частини, пам’ятного знака чорнобильцям тощо встановлювали на початку 2000-х років за ініціативи тодішнього голови райдержадміністрації Віталія Зайончковського. На той час вважалося, що вони прикрашатимуть місто і згодом стануть його культурною та історичною спадщиною. Документально на баланс організацій чи міської ради вони тоді не були взяті. А нині, виходить, що за ці споруди ніхто не хоче брати на себе відповідальність.
Щоб їх зберегти, за Законом України «Про охорону культурної спадщини», всі ці витвори необхідно внести до Державного реєстру нерухомих пам`яток України, як пам’ятки місцевого значення. Подання відповідної пропозиції до органу охорони культурної спадщини належить до повноважень райдержадміністрацій та виконавчого органу міської ради (ст. 2). Після внесення до реєстру збереження культурної спадщини від загрози знищення, пошкодження, знесення тощо гарантовано державою (ст. 22).
Підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські організації, громадяни можуть встановлювати шефство над пам’ятками з метою забезпечення їх збереження. Це теж прописано в законі (ст. 11).
Наприклад, за кордоном і в деяких наших містах таку застарілу техніку не викидають, а зберігають у спеціально відведених місцях і влаштовують до неї екскурсії. Недарма ж є вислів: «Народ, який не пам’ятає своєї історії, не має майбутнього». Звичайно, простіше зруйнувати, ніж побудувати. Але час швидкоплинний, і ці пам’ятники стають вже нашим історичним минулим. Можливо, варто їх не знищувати, а залишити? Тож де поставити кому в заголовку, вирішувати нам – мешканцям Сновщини.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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