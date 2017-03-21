вторник, 21 марта 2017 г.

Усією громадою – на прибирання

Цьогорічна рання і дружня весна вже почала коригувати строки початку традиційного генерального прибирання територій.



На жаль, більшість з них на початку  березня  має просто жалюгідний вигляд і тому, без перебільшення,  потребує негайного втручання людей.
Цій темі якраз і присвятили нараду керівники нашого міста і району, запланувавши її обговорення  з представниками різних структур. Головна ставка робилася на приватних підприємців, власників торговельних точок, однак ті чомусь взяти участь у цій анансованій  заздалегідь нараді не змогли. Щоправда, десь четверо  бізнесменів все-таки  були присутні  і чули пропозиції, звернення міського голови Олександра Медведьова, його заступника Сергія Силенка, інспектора з благоустрою Сергія Вороб’я. У виступах цих посадовців прозвучала конкретика, називалися шляхи вирішення проблем, пов’язаних із прибиранням сміття.
Олександр Медведьов зазначив, що він вдячний усім тим, хто не чекає вказівок,  а вже бере активну участь у наведенні порядку біля своїх дворів,  житлових будівель, розробляє квітники і клумби,  садить дерева, білить бордюри тощо.
Нагалосив,  що вся територія Сновщини буде розписана з визначенням  місць, де ті чи інші організації  повинні будуть очистити сміття.
За гарну роботу у цьому  напрямку Сергій Силенок подякував впулгівцям, адже колектив цього навчального закладу наводить порядок не лише на своїй території, а й допомагає прибирати інші проблемні ділянки.
Непокоївся ситуацією із захарещеністю різним непотребом шляху в напрямку Сновського, а присутній на нараді голова РДА Валерій Радібеда, своє бачення вирішення завдань благоустрою висловлювали очільники комунальних служб – Ганна Кошова й Анатолій Дуля, приватний підприємець Олександр Ващенко.
Загалом, із всього сказаного випливала банальна істина: чисто там, де не тільки прибирають, а й де не смітять. Адже свою малу батьківщину треба просто берегти, доглядати і любити.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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