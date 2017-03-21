У Сновську продовжує існувати доволі актуальна проблема – відсутність подекуди люків над комунікаційними колодязями. Подібні реалії становлять загрозу для пішоходів або навіть і транспорту.Один із таких прикладів – місцина на перехресті вулиць Шевченка та колишньої Піонерської. Над «ямою» люка немає, а це – пішохідна зона. Хтось встромив до колодязя гілки дерева – мов сигнал про небезпеку. Але ж спробуй вночі роздивитися це попередження...
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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