вторник, 21 марта 2017 г.

Фотофакт


У Сновську продовжує існувати доволі актуальна проблема – відсутність подекуди люків над комунікаційними колодязями.  Подібні реалії становлять  загрозу для пішоходів або навіть і транспорту.Один із таких прикладів – місцина на перехресті вулиць Шевченка та колишньої Піонерської. Над «ямою» люка немає, а це – пішохідна зона. Хтось встромив до колодязя гілки дерева – мов сигнал про небезпеку. Але ж спробуй  вночі роздивитися це попередження...
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
Автор: на

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