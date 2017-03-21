За паї платять по-різному

За попередніми даними департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, по області орендарі сплачують людям 6,2 відсотка.
У грошах – це 4000 гривень. Найбільший відсоток отримують власники паїв зі Срібнянщини – понад 8%, далі йдуть Куликівський, Ічнянський, Бобровицький, Бахмацький райони, де платять по 7 відсотків. Найменші прибутки за паї мають наші сусіди-городнянці. Їм дають всього по 3 відсотки, менше вже не можна, бо тоді настане відповідальність за законом. На Сновщині, за інформацією керівника відділення агропромрозвитку Надії Дятел, картина така: наразі укладаються договори на не менш ніж 5%, а у 2016 році плата за користування паями в середеньому становила 4,7%.
Олена КОМПАНЕЦЬ
У грошах – це 4000 гривень. Найбільший відсоток отримують власники паїв зі Срібнянщини – понад 8%, далі йдуть Куликівський, Ічнянський, Бобровицький, Бахмацький райони, де платять по 7 відсотків. Найменші прибутки за паї мають наші сусіди-городнянці. Їм дають всього по 3 відсотки, менше вже не можна, бо тоді настане відповідальність за законом. На Сновщині, за інформацією керівника відділення агропромрозвитку Надії Дятел, картина така: наразі укладаються договори на не менш ніж 5%, а у 2016 році плата за користування паями в середеньому становила 4,7%.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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