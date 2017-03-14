Учасникам АТО – захист

З моменту набуття відповідного статусу ветерана війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.
На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 198 учасників антитерористичної операції.
У 2016 році троє з них пройшли навчання в Щорській автомобільній школі та отримали водійські права категорії «Д». Також відповідно до плану заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції на 2017 рік, який затверджено Щорською райдержадміністрацією, учасники АТО мають можливість пройти навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету за скороченими термінами (до 12 місяців).
До закладів Сновщини, які мають ліцензії на право провадження професійної підготовки відноситься Щорська автомобільна школа та Сновське вище професійне училище лісового господарства.
Довідки – в управлінні соціального захисту населення: м.Сновськ, вул. Гомельська, 26, каб. 15.
На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 198 учасників антитерористичної операції.
У 2016 році троє з них пройшли навчання в Щорській автомобільній школі та отримали водійські права категорії «Д». Також відповідно до плану заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції на 2017 рік, який затверджено Щорською райдержадміністрацією, учасники АТО мають можливість пройти навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного бюджету за скороченими термінами (до 12 місяців).
До закладів Сновщини, які мають ліцензії на право провадження професійної підготовки відноситься Щорська автомобільна школа та Сновське вище професійне училище лісового господарства.
Довідки – в управлінні соціального захисту населення: м.Сновськ, вул. Гомельська, 26, каб. 15.
Комментариев нет:
Отправить комментарий