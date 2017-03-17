Микола Литвиненко бореться за життя і надіється, що ми його підтримаємо

Воїну-афганцю, жителю Нових Млинів Миколі Леонідовичу Литвиненку доля послала тяжкий удар – онкологічний діагноз, боротьба з яким потребує величезних грошових вливань. Сім’я Миколи Леонідовича
вже витратила більше десятка тисяч гривень, але кошти на повторні обстеження, опромінення, хіміотерапію потрібні ще і ще. Надія на небайдужих, добрих земляків, жителів Сновщини, до яких сім’я Миколи Леонідовича звертається з величезною вдячністю за те, що вони можуть відгукнутися. Відкрито карторахунок у відділенні Ощадбанку на ім’я дружини Ніни Михайлівни Литвиненко 5167 4910 0763 2317.
Давайте допоможемо! Давайте врятуємо! Давайте бути разом!
вже витратила більше десятка тисяч гривень, але кошти на повторні обстеження, опромінення, хіміотерапію потрібні ще і ще. Надія на небайдужих, добрих земляків, жителів Сновщини, до яких сім’я Миколи Леонідовича звертається з величезною вдячністю за те, що вони можуть відгукнутися. Відкрито карторахунок у відділенні Ощадбанку на ім’я дружини Ніни Михайлівни Литвиненко 5167 4910 0763 2317.
Давайте допоможемо! Давайте врятуємо! Давайте бути разом!
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