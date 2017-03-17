пятница, 17 марта 2017 г.

Микола Литвиненко бореться за життя і надіється, що ми його підтримаємо

Воїну-афганцю, жителю Нових Млинів Миколі Леонідовичу Литвиненку доля послала тяжкий удар – онкологічний діагноз, боротьба з яким потребує величезних грошових вливань. Сім’я Миколи Леонідовича
вже витратила більше десятка тисяч гривень, але кошти  на повторні обстеження, опромінення, хіміотерапію потрібні ще і ще. Надія на небайдужих, добрих земляків, жителів Сновщини, до яких сім’я Миколи Леонідовича звертається з величезною вдячністю за те, що вони можуть відгукнутися. Відкрито карторахунок у відділенні Ощадбанку на ім’я дружини Ніни Михайлівни Литвиненко 5167 4910 0763 2317.
Давайте допоможемо! Давайте врятуємо! Давайте бути разом!
Автор: на

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