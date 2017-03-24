Аграрії готують грунт під посів ярих культур

За інформацією начальника відділу агропромрозвитку РДА Надії Дятел, станом на 22 березня закуплено мінеральних добрив 2452 т, що становить
112 кг/га діючої речовини. Закуплено 14,4 т насіння еліти гороху та проса, 25 т насіння першої репродукції гороху та вівса. Підживлено озимих культур на площі 4468 га, що становить 47%, в тому числі озимої пшениці на площі 1733 га, озимого жита на площі 1717 га, озимого ріпаку на площі 1018 га. Підживлюють озимі 10 господарств. Підготовлено грунту під посів ярих 500 га. Посіяно 120 га люпину.
112 кг/га діючої речовини. Закуплено 14,4 т насіння еліти гороху та проса, 25 т насіння першої репродукції гороху та вівса. Підживлено озимих культур на площі 4468 га, що становить 47%, в тому числі озимої пшениці на площі 1733 га, озимого жита на площі 1717 га, озимого ріпаку на площі 1018 га. Підживлюють озимі 10 господарств. Підготовлено грунту під посів ярих 500 га. Посіяно 120 га люпину.
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