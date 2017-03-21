Про воду, тарифи і ... пам`ятник Леніну

Ми так вже звикли до благ цивілізації, що згадуємо про працівників, які забезпечують нам комфортний побут лише тоді, коли ці блага зникають. (Наприклад, коли вимкнули електроенергію чи з крану не тече вода). Їхня щоденна праця в будь-яку пору року і за будь-якої погоди не помітна, але така важлива. І ми не часто замислюємось, якою важкою працею забезпечується стабільна робота комунального господарства.
Сьогодні ми поспілкуємося з головою правління ПрАТ «Комунальник» Анатолієм Дулею. Назване приватне підприємство надає послуги з водопостачання і водовідведення в Сновську.
- Щоб вода безперебійно подавалася в оселі міста, скільки людей працює над цим?
- На сьогодні в нашій організації 41 працівник. Ми обслуговуємо 27,5 км водопроводу. (На залінійній частині міста воду подає виробничий підрозділ Конотопського БМЕУ. - Авт.). Відповідають за цю ланку роботи майстер М.В.Архипенко та бригада слюсарів з аварійно-відновлювальних робіт - П.М.Ходорич, О.І.Швець та Ю.В.Колотуша, електромонтер М.І.Пятківський та тракторист екскаватора П.С.Тебенко. Всі вони - фахівці своєї справи і вразі виникнення будь-яких, навіть непередбачуваних, ситуацій працюють злагоджено, професійно, якісно. У мінімальний проміжок часу при аваріях усувають проблему, щоб місто було з водою.
- Скільки води подаєте за добу в середньому в житлові будинки та підприємства і організації?
- Анатолію Миколайовичу, а як часто контролюється якість води?
- Раз на місяць аналіз води робить наша санепідемстанція. А глобальну перевірку з 18 показників раз на квартал проводять обласні спеціалісти. Хочу зазначити, що наша вода за якістю займає в області друге місце після Чернігова.
- А щодо послуги водовідведення?
- Відповідальний за це майстер Л.О.Токарєв. Водовідведенням або як ми звикли називати - централізованою каналізацією - охоплено лише 40% Сновська. Це і за лінійна частина міста в тому числі. Та роботи нашим фахівцям у цьому напрямку вистачає. Підрозділ, у якому трудяться В.О.Бохан, Б.І. Корюківський, Ю.М.Дворнік та В.А.Постольник обслуговують три каналізаційні насосні станції. А за очисні споруди відповідальні В.М.Аксьоненко, В.І. Поповський, І.М.Івако, О.В.Бригунець та В.М. Юрковський. Окрім цього всі вони обслуговують на сьогодні ще й саму каналізаційну мережу довжиною 8 км та напірний колектор.
Населенню та організаціям, які не мають централізованого водовідведення, ми надаємо асенізаційні послуги. На цій ланці працюють водії спеціалізованих автомобілів О.Д.Насінник та М.О.Мель-ниченко. Викликають їх не тільки в місті, а й за його межами.
- Не можу не задати болюче питання: чи підвищуватимуться тарифи на ваші послуги найближчим часом?
- Нині тарифи для населення і організацій однакові: кубометр подачі води коштує 12,92 грн, водовідведення - 30,55 грн, послуги асенізаційного авто – 242 грн. Їх ми не змінювали вже третій рік. Із зростанням з 1 січня п.р. мінімальної заробітної плати до 3200 грн та з подорожчанням електроенергії ми не можемо не змінювати вартість своїх послуг. Тож підвищення тарифів можливе. Проте ж наші споживачі можуть скористатися субсидією.
- Якщо мова зайшла про субсидію, то чи вчасно вам держава відшкодовує кошти?
- Не зовсім. На даний час існує майже 50% заборгованості. А це для нас збитки.
- А яку суму вам заборгували споживачі?
- Ні від населення, ні від підприємств і організацій перед нами на сьогодні заборгованості нема. Бригада контролерів на чолі з Л.М.Швець намагається виявляти злісних неплатників та тих, хто приховує реальні покази лічильника. Прикро, що роботу контролера не завжди поважають.
- Анатолію Миколайовичу, які послуги ще надає ПрАТ «Комунальник»?
- Ще у нашому підпорядкуванні три готельні номери. Заселяє людей і слідкує за чистотою і порядком там Н.Г.Биховець.
Обслуговуємо ми і полігон твердих побутових відходів, де працює В.О.Клименко. Основні функції полігону – приймання та складання сміття. Договори на його вивіз необхідно укладати з ЖЕД. Проте під час весняного прибирання ми своїм транспортом також вивозимо непотріб з міста на сміттєзвалище.
- У планах районного керівництва – збудувати водопровід в мікрорайоні Носівка...
- Якщо його збудують – теж можемо взяти його в оренду й будемо обслуговувати, як і нинішній цілісний майновий комплекс по місту. А от сільські водопроводи, що залишилися по району від колишнього Райсількомунгоспу, обслуговувати ми не маємо наміру.
- Анатолію Миколайовичу, з якими проблемами доводиться зіштовхуватися підприємству у своїй діяльності?
- Головна – це професійні кадри. Не завжди можна знайти заміну спеціалісту, якщо виникає така потреба. Тож кожному нашому працівнику ми вдячні й цінуємо їх.
Дуже хочеться завершити роботи в районі 5-ти кутів з каналізацією. Всім мешканцям набридли калюжі нечистот, що течуть по дорозі. Сподіваємося, що в цьому році цей проект нарешті дофінансують з держбюджету. А взагалі працюємо злагоджено, не чекаємо вказівок «згори», пережили практично без особливих проблем осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. і вже готуємося до нового.
- У минулому році на зберігання вашому підприємству передано цікавий експонат…
- Так, це - демонтований пам’ятник Леніну. Він досі знаходиться на території ПрАТ «Комунальник». (До речі, в нашому штаті є й бригада охоронців). Я вже особисто звертався до міського голови Олександра Медведьова, щоб якнайшвидше зробили експертну оцінку пам`ятнику і продали його. А гроші можна було б використати на потреби громади. Сподіваюсь, найближчим часом це питання вирішуватимуть.
- Дякую за розмову.
Інтерв’ю взяла Лариса МАРТИНЕНКО
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