Не дайте себе обдурити

Шахраї підстерігають нас на кожному кроці: як на вулицях, так і в магазинах, як на робочих місцях, так і у власному будинку.
Під виглядом соціальних працівників, співробітників Пенсійного фонду вони, зловживаючи довірою чи шляхом обману, потрапляють до будинку престарілих громадян і під приводом обміну грошей заволодівають їх заощадженнями.
Останнім часом з’явилося і таке собі телефонне шахрайство, коли зловмисник телефонує до ймовірної жертви і повідомляє, що нібито її сина затримали співробітники поліції, оскільки той потрапив у «некрасиву історію» і саме зараз вирішується питання про його подальшу долю. Для «позитивного вирішення питання» працівникам поліції потрібно передати певну суму шляхом перерахування на вказаний номер мобільного телефону або розрахуватися через банківський термінал, перерахувавши суму грошей на вказаний рахунок пластикової картки, після чого її сина відразу відпустять — стандартна схема, але вона спрацьовує знову і знову. Налякана жертва, почувши невтішну новину про сина, зібрала гроші і почала слухняно виконувати поради «посередника», навіть не здогадавшись перевірити інформацію, зателефонувавши синові. А через кілька годин той сам обізвався живий і здоровий… Тільки тоді жертва зрозуміла, якої помилки припустилася та стала об’єктом шахрайства.
Варто знати і повсякчас пам’ятати, що на сьогодні держава не проводить вилучення з обігу грошових купюр будь-якого номіналу чи їх обмін. Не будьте надто довірливими: грошової реформи не існує!
Трапляється безліч випадків, коли шахрайки за допомогою ворожіння «знімають пороблене», вибираючи в основному жінок і дівчат. «Ворожки» протягом тривалого часу видурюють у них коштовності і гроші.Також мають місце і непоодинокі випадки, коли незнайомці просяться до хати під найрізноманітнішими приводами: переповити дитину, попити води, спитати про якогось невідомого сусіда... І доки господар відволікається, спритники встигають «почистити» всі таємні схованки з грошима та цінностями. Тож будьте обачними і обережними! У разі появи на вашому подвір’ї, вулиці чи у населеному пункті підозрілих осіб просимо негайно повідомити про це до поліції за телефоном «102». Пам’ятайте, що тільки разом ми зможемо подолати подібні негативні явища!
О.САЛАТА, заступник начальника відділення
Під виглядом соціальних працівників, співробітників Пенсійного фонду вони, зловживаючи довірою чи шляхом обману, потрапляють до будинку престарілих громадян і під приводом обміну грошей заволодівають їх заощадженнями.
Останнім часом з’явилося і таке собі телефонне шахрайство, коли зловмисник телефонує до ймовірної жертви і повідомляє, що нібито її сина затримали співробітники поліції, оскільки той потрапив у «некрасиву історію» і саме зараз вирішується питання про його подальшу долю. Для «позитивного вирішення питання» працівникам поліції потрібно передати певну суму шляхом перерахування на вказаний номер мобільного телефону або розрахуватися через банківський термінал, перерахувавши суму грошей на вказаний рахунок пластикової картки, після чого її сина відразу відпустять — стандартна схема, але вона спрацьовує знову і знову. Налякана жертва, почувши невтішну новину про сина, зібрала гроші і почала слухняно виконувати поради «посередника», навіть не здогадавшись перевірити інформацію, зателефонувавши синові. А через кілька годин той сам обізвався живий і здоровий… Тільки тоді жертва зрозуміла, якої помилки припустилася та стала об’єктом шахрайства.
Варто знати і повсякчас пам’ятати, що на сьогодні держава не проводить вилучення з обігу грошових купюр будь-якого номіналу чи їх обмін. Не будьте надто довірливими: грошової реформи не існує!
Трапляється безліч випадків, коли шахрайки за допомогою ворожіння «знімають пороблене», вибираючи в основному жінок і дівчат. «Ворожки» протягом тривалого часу видурюють у них коштовності і гроші.Також мають місце і непоодинокі випадки, коли незнайомці просяться до хати під найрізноманітнішими приводами: переповити дитину, попити води, спитати про якогось невідомого сусіда... І доки господар відволікається, спритники встигають «почистити» всі таємні схованки з грошима та цінностями. Тож будьте обачними і обережними! У разі появи на вашому подвір’ї, вулиці чи у населеному пункті підозрілих осіб просимо негайно повідомити про це до поліції за телефоном «102». Пам’ятайте, що тільки разом ми зможемо подолати подібні негативні явища!
О.САЛАТА, заступник начальника відділення
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