Ставки місцевих податків та зборів знижено (на ІІІ-ій сесії міськради)

27 лютого відбулася третя сесія Сновської міської ради восьмого скликання, яку провів її голова Олександр Медведьов. У засіданні взяли участь очільники РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко, представники громадських організацій й велика кількість підприємців. Саме через наших поважних підприємців черговість розгляду запланованих питань було змінено, і тема місцевих податків та зборів на 2017 рік вийшла домінуючою.
Рішення з цього приводу ми друкуємо відразу після трактації пленарного засідання сесії. Прочитавши документ уважно, стане зрозумілим: він – на користь представників малого бізнесу і дещо відрізняється від проекту рішення, схваленого напередодні двома профільними комісіями: постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та постійною комісією з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, активну участь у засіданні яких брали міський голова Олександр Медведьов та секретар Наталія Самойлова. Під час розгляду питання про міські податки та збори були внесено зміни до проекту рішення і ставку єдиного податку для другої групи (фізичні особи - підприємці) було зменшено з 15% до 10%. Далі депутати схвалили звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік, внесення змін до рішення міськради «Про міський бюджет на 2017 рік», проголосували за запропонований штатний розпис мерії, затвердили програми із забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей у закладах освіти Сновської міськради на 2017 рік та фінансування пільг на оплату послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян, створили фінансове управління та затвердили відповідне положення й інші положення та програми.
Крім того, була розглянута низка земельних та майнових питань, створено тимчасову контрольну комісію з метою перевірки майнового стану районної гімназії, очолив яку депутат Сергій Виблов. Контролюватимуть хід такого рішення сесії постійні комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Світлана Скідан) та голова новоствореної комісії Сергій Виблов.
Олена
КОМПАНЕЦЬ
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