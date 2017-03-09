Компенсація за частину невикористаної відпустки

Мінсоцполітики в листі від 07.12.2016 року № 731/13/116-16 право на відпустки забезпечується забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 Закону про відпустки.
Так, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією (ч. 4 ст. 24 Закону). При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Тобто за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки за цей же робочий рік йому може бути виплачена грошова компенсація.
Розглянемо приклад надання компенсації.
Тривалість щорічної відпустки працівника складає 31 календарний день (24 к. д. - щорічна основна відпустка і 7 к. д. - щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день). За умови використання працівником за відповідний робочий рік 24 календарних днів щорічної відпустки за 7 днів він може отримати компенсацію.
Отже на підставі відповідної заяви працівника в наказі про надання 24 календарних днів щорічної відпустки може бути також передбачено виплату грошової компенсації за решту днів цієї відпустки, одночасно з оплатою наданих днів або відразу після їх використання.
Сновське бюро правової допомоги
Литвиненко І.С.
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