понедельник, 20 марта 2017 г.

Лід зійшов – браконьєри заворушилися

З річок практично зійшов весь лід і до них відразу поринули браконьєри чи, як їх ще називають, любителі дармової поживи.

Вже є приклади, коли у сусідній Ріпкинщині затримано чоловіка, який ловив на Дніпрі рибу зяберною сіткою довжиною 50 м.
І на нашій Снові зафіксовано випадок ловлі риби забороненими засобами. 
Автор: на

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