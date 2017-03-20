Лід зійшов – браконьєри заворушилися

З річок практично зійшов весь лід і до них відразу поринули браконьєри чи, як їх ще називають, любителі дармової поживи.
Вже є приклади, коли у сусідній Ріпкинщині затримано чоловіка, який ловив на Дніпрі рибу зяберною сіткою довжиною 50 м.
І на нашій Снові зафіксовано випадок ловлі риби забороненими засобами.
Вже є приклади, коли у сусідній Ріпкинщині затримано чоловіка, який ловив на Дніпрі рибу зяберною сіткою довжиною 50 м.
І на нашій Снові зафіксовано випадок ловлі риби забороненими засобами.
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