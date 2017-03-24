Гостро, емоційно, компромісно

На четвертій сесії Сновської міськради восьмого скликання
21 березня у залі засідань РДА проходила IV сесія Сновської міської ради VIII скликання, на якій розглядався майже десяток питань порядку денного.
На зібрання знову прибули підприємці і доволі численна делегація працівників пологового відділення ЦРЛ. До делегації увійшли навіть дві майбутні породіллі, які ледь стримували свої емоції і сльози. Вислухавши усі точки зору з питання, яке, власне, і привело стурбованих людей на розмову з депутатами і начальством, сесія все-таки ухвалила вистраждане рішення. З того, що є всім зрозумілим, зазначу: хоч і не буде у місті окремого пологового відділення, хоч і треба буде їхати на пологи чи в Корюківку, чи в Чернігів, все одно, в разі форс-мажорних обставин, місцеві медики обов’язково нададуть невідкладну допомогу майбутнім матусям і їхнім чадам. На те ж вона і клятва Гіппократа, чи як тепер її звуть - клятва лікаря України, на те ж вони і професійний обов’язок та честь! Прийшла до депутатів і друга мама Ольги Шуляк з надією отримати допомогу на складне лікування своєї невістки.
Наступним гострим сесійним епізодом стали ставки плати за землю на 2017 рік та встановлення пільг щодо плати за землю для фізичних і юридичних осіб. Дебати з цього питання проходили у суперечливій формі, але закінчилися цілком мирно і компромісно. В ухваленому рішенні (друкується нижче) – все, як на долоні, все відповідно до чинного законодавства, з урахуванням місцевих реалій.
Серед інших, запропонованих на цю березневу депутатську розмову питань, були також «Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 17.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік», «Про надання права фінансовому управлінню Сновської міської ради на проведення видатків», «Про затвердження розпоряджень міського голови в міжсесійний період», «Про перейменування залізничної станції Щорс». До речі, згідно з прийнятими рішеннями станція тепер називатиметься «Сновськ», вихователі дитсадків отримають більші зарплати, у місті встановлять камери відеоспостереження тощо.
Не можу обійти ще однієї теми, яка червоною ниткою проходила крізь всю сесію – результатів перевірки районної гімназії у питанні причин і винуватців руйнівної пожежі. Пожежі, що восени минулого року сколихнула не тільки Сновщину, а й усю область, пожежі, у розслідуванні якої досі не поставлена остання крапка. Поставити цю крапку взялася депутатська комісія на чолі із вмілим і авторитетним господарником С.А. Вибловим. Висновок, зроблений комісією, доволі невтішний для всієї громади і навіює на доволі невеселі роздуми-перспективи. Зрештою, обговорити наболілу тему більш досконально президія сесії і більшість присутніх депутатів вирішили на найближчій квітневій сесії, де, окрім всього, мають намір виголосити думки і нині працюючий директор, і представники гімназійного педколективу, батьківського комітету. Схоже, ця майбутня розмова буде нелегкою.
Вів сесію очільник громади Олександр Медведьов, участь в ній взяли голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко. А загалом із 26 обраних депутатів на пленарне засідання прибуло 23. У трьох відсутніх – Михайла Росіка, Віктора Фориша й Леоніда Анікеєнка були скоріш за все поважні причини.
Олена
КОМПАНЕЦЬ,
фото автора
21 березня у залі засідань РДА проходила IV сесія Сновської міської ради VIII скликання, на якій розглядався майже десяток питань порядку денного.
На зібрання знову прибули підприємці і доволі численна делегація працівників пологового відділення ЦРЛ. До делегації увійшли навіть дві майбутні породіллі, які ледь стримували свої емоції і сльози. Вислухавши усі точки зору з питання, яке, власне, і привело стурбованих людей на розмову з депутатами і начальством, сесія все-таки ухвалила вистраждане рішення. З того, що є всім зрозумілим, зазначу: хоч і не буде у місті окремого пологового відділення, хоч і треба буде їхати на пологи чи в Корюківку, чи в Чернігів, все одно, в разі форс-мажорних обставин, місцеві медики обов’язково нададуть невідкладну допомогу майбутнім матусям і їхнім чадам. На те ж вона і клятва Гіппократа, чи як тепер її звуть - клятва лікаря України, на те ж вони і професійний обов’язок та честь! Прийшла до депутатів і друга мама Ольги Шуляк з надією отримати допомогу на складне лікування своєї невістки.
Наступним гострим сесійним епізодом стали ставки плати за землю на 2017 рік та встановлення пільг щодо плати за землю для фізичних і юридичних осіб. Дебати з цього питання проходили у суперечливій формі, але закінчилися цілком мирно і компромісно. В ухваленому рішенні (друкується нижче) – все, як на долоні, все відповідно до чинного законодавства, з урахуванням місцевих реалій.
Серед інших, запропонованих на цю березневу депутатську розмову питань, були також «Про внесення змін до рішення Сновської міської ради від 17.01.2017 р. «Про міський бюджет на 2017 рік», «Про надання права фінансовому управлінню Сновської міської ради на проведення видатків», «Про затвердження розпоряджень міського голови в міжсесійний період», «Про перейменування залізничної станції Щорс». До речі, згідно з прийнятими рішеннями станція тепер називатиметься «Сновськ», вихователі дитсадків отримають більші зарплати, у місті встановлять камери відеоспостереження тощо.
Не можу обійти ще однієї теми, яка червоною ниткою проходила крізь всю сесію – результатів перевірки районної гімназії у питанні причин і винуватців руйнівної пожежі. Пожежі, що восени минулого року сколихнула не тільки Сновщину, а й усю область, пожежі, у розслідуванні якої досі не поставлена остання крапка. Поставити цю крапку взялася депутатська комісія на чолі із вмілим і авторитетним господарником С.А. Вибловим. Висновок, зроблений комісією, доволі невтішний для всієї громади і навіює на доволі невеселі роздуми-перспективи. Зрештою, обговорити наболілу тему більш досконально президія сесії і більшість присутніх депутатів вирішили на найближчій квітневій сесії, де, окрім всього, мають намір виголосити думки і нині працюючий директор, і представники гімназійного педколективу, батьківського комітету. Схоже, ця майбутня розмова буде нелегкою.
Вів сесію очільник громади Олександр Медведьов, участь в ній взяли голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко. А загалом із 26 обраних депутатів на пленарне засідання прибуло 23. У трьох відсутніх – Михайла Росіка, Віктора Фориша й Леоніда Анікеєнка були скоріш за все поважні причини.
Олена
КОМПАНЕЦЬ,
фото автора
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