«Промінь» вірить у добро і майбутнє

Мушу сказати, що газет ніколи не буває багато. Видання мають бути різними, зі своїми поглядами на життя, принципами, позиціями, внутрішнім світом, колоритом і характером.
«Промінь», котрий зі своїми читачами відзначає 100 років, завжди мав своє обличчя і погляди на життя.
Пишучи про Сновщину, він завжди прагнув допомагати людям у їхніх пошуках справедливості. Адже поміч навіть одній конкретній людині – це хороша справа, котру підтримує Всевишній.
А ще наша газета розповідає людям, що не все так погано у нашому Українському Домі, завжди можна жити з любов’ю в серці, прагненням добра і милосердя.
А які слова писала наша газета про патріотизм наших захисників на сході країни, про те, як воїни своїми грудьми затуляють нас від ворожої напасті, прагнучи зберегти Україну для доньок, синів та онуків.
Героями публікацій «Променя» були і є учителі, лікарі, які дбають про наші душі й життя, щирі сільські та міські дідусі й бабусі, котрі свого часу всі свої сили та здоров’я поклали задля добробуту країни і прожили світлі, сповнені праці сторінки життя.
Тому в районці, яку передплачує більшість людей Сновщини, хочеться прочитати про все. Радіємо, коли є багато різної інформації, роздумів, точок зору, розповідей про цікаві долі, коли є критика різних негараздів.
Думаю, що для того, аби «Промінь» приходив у кожний дім, повинні належним чином працювати листоноші, комусь нагадати, когось загітувати.
Від себе хочу додати ще й таке: газета набуде ще більшої популярності серед читачів, якщо писатиме більше правди і якщо на її сторінках буде менше фотографій місцевого начальства.
Георгій ЛЕПНЮК, м.Сновськ
«Промінь», котрий зі своїми читачами відзначає 100 років, завжди мав своє обличчя і погляди на життя.
Пишучи про Сновщину, він завжди прагнув допомагати людям у їхніх пошуках справедливості. Адже поміч навіть одній конкретній людині – це хороша справа, котру підтримує Всевишній.
А ще наша газета розповідає людям, що не все так погано у нашому Українському Домі, завжди можна жити з любов’ю в серці, прагненням добра і милосердя.
А які слова писала наша газета про патріотизм наших захисників на сході країни, про те, як воїни своїми грудьми затуляють нас від ворожої напасті, прагнучи зберегти Україну для доньок, синів та онуків.
Героями публікацій «Променя» були і є учителі, лікарі, які дбають про наші душі й життя, щирі сільські та міські дідусі й бабусі, котрі свого часу всі свої сили та здоров’я поклали задля добробуту країни і прожили світлі, сповнені праці сторінки життя.
Тому в районці, яку передплачує більшість людей Сновщини, хочеться прочитати про все. Радіємо, коли є багато різної інформації, роздумів, точок зору, розповідей про цікаві долі, коли є критика різних негараздів.
Думаю, що для того, аби «Промінь» приходив у кожний дім, повинні належним чином працювати листоноші, комусь нагадати, когось загітувати.
Від себе хочу додати ще й таке: газета набуде ще більшої популярності серед читачів, якщо писатиме більше правди і якщо на її сторінках буде менше фотографій місцевого начальства.
Георгій ЛЕПНЮК, м.Сновськ
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