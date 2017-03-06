Млинці до Масляної

У вівторок ми зустрілися з господинями, які пекли запашні млинці на церковній кухні. Марія Іванівна Виловата куховарити полюбила з дитинства. Перші її страви оцінював ще дідусь. Згодом, переїхавши в Магадан з родиною, працювала там на кухні.
церковному хорі й готує на церковній кухні. Її смачні страви й випічка давно вже відомі снов`янам і гостям міста.
Прийшла до Св.Миколаївського храму за покликом душі вже більш як 15 років тому, бо любить всіх людей і готова їм допомагати: «Головне – робити все від щирого серця й з Божого благословення, тоді все, що готуєш, буде смачним - навіть з простих продуктів». Згодна з нею і її помічниця Тамара Дмитрівна Пастушенко: «Велика кількість масла чи м'яса не допоможе зварити смачний обід, якщо нема настрою готувати. Все треба робити із задоволенням, з душею». Тамара Дмитрівна свого часу пропрацювала бухгалтером в нашому училищі, а нині у свій вільний час завжди поспішає до церкви - роботи тут вистачає всім. Питаю, які млинці люблять її рідні. Каже, що зазвичай жіноча половина родини полюбляє з солодкою начинкою, а чоловікам смакують з горохом, картоплею, м’ясом.
Ми попросили жіночок поділитися нескладним рецептом смачних млинців для наших читачів, якщо хтось вирішить приготувати їх вдома і порадувати на свято рідню. Отже, запам’ятовуйте! І принагідно жіночки запрошували всіх у неділю до Св.Миколаївського храму Сновська, де серед інших заходів, будуть пригощати стравами Масляного тижня всіх бажаючих.
Млинці на мінералці,
без молока
На 1 кг борошна потрібно 15 яєць, 1,5 л мінеральної газованої води, 4 ст. ложки олії, сіль і цукор за смаком. Спочатку збивають яйця з цукром, додають сіль, борошно, олію і потихеньку воду. Тісто має вийти рівномірним і рідким. Млинці випікати треба тоненькі. Начинка – на розсуд господині. Це може бути й варення, і сир, і мак. Якщо ж у тісто млинців покласти менше цукру – то начинку робіть з капусти, м’ясного фаршу, грибів, гороху, риби… А можна просто гарячі млинці змастити маслом і скласти гіркою. Смачного!
до столу
Торт з млинців
Для млинців: яйця - 3 шт., олія - 2 ст.л., дрібка солі, цукор - 1 ст.л., борошно - 5-6 ст.л., молоко - 500 мл.
Для начинки: солодкі ванільні сирки або домашній сир з цукром - 400 г, яйце - 1 шт., сметана - 1 ст.л.
Для змащення: сметана - 2 ст.л., вершкове масло - 25 г.
Збити яйця, цукор і сіль. Додати борошно і олію, добре розмішати, щоб не було грудочок. Влити молоко, розмішати. Добре розігріти сковороду, змастити олією тільки для першого млинця. Смажити млинці до золотистого кольору з двох сторін. Сир змішати з яйцем і сметаною.
Форму для випічки змастити вершковим маслом. Зібрати торт, перемазуючи млинці начинкою, а верхній млинець добре змастити сметаною. Запекти торт в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30-40 хвилин або до золотистого кольору.
церковному хорі й готує на церковній кухні. Її смачні страви й випічка давно вже відомі снов`янам і гостям міста.
Прийшла до Св.Миколаївського храму за покликом душі вже більш як 15 років тому, бо любить всіх людей і готова їм допомагати: «Головне – робити все від щирого серця й з Божого благословення, тоді все, що готуєш, буде смачним - навіть з простих продуктів». Згодна з нею і її помічниця Тамара Дмитрівна Пастушенко: «Велика кількість масла чи м'яса не допоможе зварити смачний обід, якщо нема настрою готувати. Все треба робити із задоволенням, з душею». Тамара Дмитрівна свого часу пропрацювала бухгалтером в нашому училищі, а нині у свій вільний час завжди поспішає до церкви - роботи тут вистачає всім. Питаю, які млинці люблять її рідні. Каже, що зазвичай жіноча половина родини полюбляє з солодкою начинкою, а чоловікам смакують з горохом, картоплею, м’ясом.
Ми попросили жіночок поділитися нескладним рецептом смачних млинців для наших читачів, якщо хтось вирішить приготувати їх вдома і порадувати на свято рідню. Отже, запам’ятовуйте! І принагідно жіночки запрошували всіх у неділю до Св.Миколаївського храму Сновська, де серед інших заходів, будуть пригощати стравами Масляного тижня всіх бажаючих.
Млинці на мінералці,
без молока
На 1 кг борошна потрібно 15 яєць, 1,5 л мінеральної газованої води, 4 ст. ложки олії, сіль і цукор за смаком. Спочатку збивають яйця з цукром, додають сіль, борошно, олію і потихеньку воду. Тісто має вийти рівномірним і рідким. Млинці випікати треба тоненькі. Начинка – на розсуд господині. Це може бути й варення, і сир, і мак. Якщо ж у тісто млинців покласти менше цукру – то начинку робіть з капусти, м’ясного фаршу, грибів, гороху, риби… А можна просто гарячі млинці змастити маслом і скласти гіркою. Смачного!
до столу
Торт з млинців
Для млинців: яйця - 3 шт., олія - 2 ст.л., дрібка солі, цукор - 1 ст.л., борошно - 5-6 ст.л., молоко - 500 мл.
Для начинки: солодкі ванільні сирки або домашній сир з цукром - 400 г, яйце - 1 шт., сметана - 1 ст.л.
Для змащення: сметана - 2 ст.л., вершкове масло - 25 г.
Збити яйця, цукор і сіль. Додати борошно і олію, добре розмішати, щоб не було грудочок. Влити молоко, розмішати. Добре розігріти сковороду, змастити олією тільки для першого млинця. Смажити млинці до золотистого кольору з двох сторін. Сир змішати з яйцем і сметаною.
Форму для випічки змастити вершковим маслом. Зібрати торт, перемазуючи млинці начинкою, а верхній млинець добре змастити сметаною. Запекти торт в розігрітій до 180 градусів духовці близько 30-40 хвилин або до золотистого кольору.
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