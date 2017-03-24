Спортивні новини

18 та 19 березня для Сновщини стали дійсно спортивними. В ці дні відбулася першість району з шашок серед особистих учасників, районні змагання з міні-футболу та відкритий чемпіонат обласної ДЮСШ «Олімп» з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2002-2004 рр.н., юнаків 2005-2006 рр.н. та хлопчиків і дівчаток 2008-2009 рр.н.
Шашки
Участь у змаганнях з шашок взяли вісім учасників (в основному гравці старшого покоління). Правда, серед них наймолодшим учасником був Владислав Роговенко, а найстаршим – активіст спортивного руху, небайдужий до цього виду спорту - Олександр Жерденко. Також на рівні з чоловіками змагалася єдина чарівна жінка, яка неодноразово займала призові місця як у районних, так і обласних змаганнях – Ганна Белінська. Вона та О.Жерденко із 16 можливих очок набрали однакову кількість 10,5 очка. Але, незважаючи на те, що з головним конкурентом Ганна виграла одну партію, а друга закінчилась з нічийним результатом, вона посіла перше місце. Олександр Жерденко – на другому, а на третьому – Михайло Грось. Всі призери змагань від Сновської РО ВФСТ «Колос» отримали медалі, грамоти та грошову винагороду. Також грамоту і подарунок за участь у змаганнях отримав наймолодший учасник Владислав Роговенко.
Міні-футбол
Не менш цікавою була першість району з міні-футболу серед команд аматорів, підприємств, установ, організацій та сільських громад, присвячена пам’яті колишнього голови Щорської РО ВФСТ «Колос» В.Є. Аліфіренка. Завдяки ентузіастам спортивного руху цей турнір став традиційним. Та це і не дивно. Адже В.Аліфіренко вболівав за спорт та імідж району. Він заслуговує на цю шану. Його часто згадують в обласній організації ті, з ким багато років працював, як вмілого організатора та самовідданого своїй справі. Тому і не дивно, що в цей день, щоб вшанувати його пам’ять, зібралися не тільки команди-учасниці змагань, а й вболівальники.Участь у змаганнях взяли 9 команд: п’ять міських і чотири сільські – із Кучинівки, Єліного, Петрівки та В.Щимеля. До речі, команда з В.Щимеля, завдяки ентузіасту Д.Тулупу, вперше взяла участь у змаганнях. Незважаючи на погодні умови (в цей день йшов мокрий сніг), відбувся перший тур. Команда с.В.Щимель з рахунком 1:6 програла ВПУЛГ. Освіта, можна сказати, на останніх хвилинах зустрічі вирвала перемогу над командою Кучинівки з рахунком 3:2. «Енергетик» з рахунком 5:0 здобув перемогу над командою РЕМ. Петрівка з рахунком 0:6 поступилася «Тайму». Ці змагання проходитимуть щосуботи до 13 травня.
Вільна боротьба
А на базі спортклубу «Витязь» в цей день проходив чемпіонат обласної ДЮСШ «Олімп» з вільної боротьби. У цих змаганнях взяли участь більше 80 учасників - з Мени, по дві команди з Ніжина, Чернігова та ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» «Витязь». Змагання відбулися в 16 вагових категоріях трьох вікових груп. У 12 з них перемогли вихованці тренера-викладача А.З. Косевича, О.А. Россола та С.О. Колотуші. Крім того, три наші вихованці Кіра Стеченко (вагова категорія до 23 кг) отримала приз за волю до перемоги, а Олександр Чорнорот та Роман Коржавін – призи кращих борців серед юнаків 2002-2004 та 2005-2006 рр.н. Цей турнір був відбірковим до Всеукраїнського турніру у Львові, який в свою чергу буде відбірковим на Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат 2002-2006 рр.н. Турнір з вільної боротьби відбувся завдяки фінансовій підтримці народного депутата Анатолія Євлахова.
Волейбол
19 березня в спортивному залі Сновської ДЮСШ відбулися обласні зональні змагання серед команд районної організації ВФСТ «Колос» з волейболу. Команди районних організацій були розподілені на чотири зони по п’ять команд, крім першої зони, де змагалися чотири команди, в кожній зоні. До нашої зони, крім Сновської організації, потрапили команди Менської, Чернігівської та Ріпкинської районних організацій. На жаль, із п’яти команд-учасниць на змагання прибула лише команда з Ріпок. Інші команди із невідомих причин не взяли участі у змаганнях. Тому наша команда самовіддано зіграла з командою Ріпок. Отримавши в першій партії поразку, команда при активній підтримці вболівальників переломила хід зустрічі і з рахунком 2:1 у першій боротьбі отримала перемогу і право брати участь у фінальних змаганнях, які відбудуться у неділю.
АНОНС
26 березня об 11-00 у Сновську в спортшколі ДЮСШ відбудуться фінальні змагання з волейболу. Змагатимуться команди Сновська, Куликівки, Борзни та Семенівки. Запрошуємо всіх шанувальників спорту підтримати наших волейболістів.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Легка атлетика
Вісімнадцятого березня в Борзні відбулися міжрайонні змагання з легкої атлетики. (Вік спортсменів - 15 років і молодші). За призові місця, окрім господарів, боролися представники Сновщини, Бахмаччини і Конотопщини. Змагальна програма складалася з легкоатлетичного триборства: біг на короткі дистанції, стрибки у довжину і біг по колу на витривалість. Команда з нашого району складалася з 21 бігуна. Поміж них у підсумковому заліку володарями нагород стали Ю.Гренфельд (І), В.Мося(ІІ), Ю.Губенко(ІІІ), І.Тимошенко(ІІ), Є.Нелін(І), О.Жданов(ІІ), Д.Дворник(ІІІ), Г.Потапуко(ІІІ). Вони отримали грамоти і медалі від місцевого осередку НОК. Поїздка стала можливою завдяки виділенню автобуса управлінням освіти, молоді та спорту.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Шашки
Участь у змаганнях з шашок взяли вісім учасників (в основному гравці старшого покоління). Правда, серед них наймолодшим учасником був Владислав Роговенко, а найстаршим – активіст спортивного руху, небайдужий до цього виду спорту - Олександр Жерденко. Також на рівні з чоловіками змагалася єдина чарівна жінка, яка неодноразово займала призові місця як у районних, так і обласних змаганнях – Ганна Белінська. Вона та О.Жерденко із 16 можливих очок набрали однакову кількість 10,5 очка. Але, незважаючи на те, що з головним конкурентом Ганна виграла одну партію, а друга закінчилась з нічийним результатом, вона посіла перше місце. Олександр Жерденко – на другому, а на третьому – Михайло Грось. Всі призери змагань від Сновської РО ВФСТ «Колос» отримали медалі, грамоти та грошову винагороду. Також грамоту і подарунок за участь у змаганнях отримав наймолодший учасник Владислав Роговенко.
Міні-футбол
Не менш цікавою була першість району з міні-футболу серед команд аматорів, підприємств, установ, організацій та сільських громад, присвячена пам’яті колишнього голови Щорської РО ВФСТ «Колос» В.Є. Аліфіренка. Завдяки ентузіастам спортивного руху цей турнір став традиційним. Та це і не дивно. Адже В.Аліфіренко вболівав за спорт та імідж району. Він заслуговує на цю шану. Його часто згадують в обласній організації ті, з ким багато років працював, як вмілого організатора та самовідданого своїй справі. Тому і не дивно, що в цей день, щоб вшанувати його пам’ять, зібралися не тільки команди-учасниці змагань, а й вболівальники.Участь у змаганнях взяли 9 команд: п’ять міських і чотири сільські – із Кучинівки, Єліного, Петрівки та В.Щимеля. До речі, команда з В.Щимеля, завдяки ентузіасту Д.Тулупу, вперше взяла участь у змаганнях. Незважаючи на погодні умови (в цей день йшов мокрий сніг), відбувся перший тур. Команда с.В.Щимель з рахунком 1:6 програла ВПУЛГ. Освіта, можна сказати, на останніх хвилинах зустрічі вирвала перемогу над командою Кучинівки з рахунком 3:2. «Енергетик» з рахунком 5:0 здобув перемогу над командою РЕМ. Петрівка з рахунком 0:6 поступилася «Тайму». Ці змагання проходитимуть щосуботи до 13 травня.
Вільна боротьба
А на базі спортклубу «Витязь» в цей день проходив чемпіонат обласної ДЮСШ «Олімп» з вільної боротьби. У цих змаганнях взяли участь більше 80 учасників - з Мени, по дві команди з Ніжина, Чернігова та ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» «Витязь». Змагання відбулися в 16 вагових категоріях трьох вікових груп. У 12 з них перемогли вихованці тренера-викладача А.З. Косевича, О.А. Россола та С.О. Колотуші. Крім того, три наші вихованці Кіра Стеченко (вагова категорія до 23 кг) отримала приз за волю до перемоги, а Олександр Чорнорот та Роман Коржавін – призи кращих борців серед юнаків 2002-2004 та 2005-2006 рр.н. Цей турнір був відбірковим до Всеукраїнського турніру у Львові, який в свою чергу буде відбірковим на Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат 2002-2006 рр.н. Турнір з вільної боротьби відбувся завдяки фінансовій підтримці народного депутата Анатолія Євлахова.
Волейбол
19 березня в спортивному залі Сновської ДЮСШ відбулися обласні зональні змагання серед команд районної організації ВФСТ «Колос» з волейболу. Команди районних організацій були розподілені на чотири зони по п’ять команд, крім першої зони, де змагалися чотири команди, в кожній зоні. До нашої зони, крім Сновської організації, потрапили команди Менської, Чернігівської та Ріпкинської районних організацій. На жаль, із п’яти команд-учасниць на змагання прибула лише команда з Ріпок. Інші команди із невідомих причин не взяли участі у змаганнях. Тому наша команда самовіддано зіграла з командою Ріпок. Отримавши в першій партії поразку, команда при активній підтримці вболівальників переломила хід зустрічі і з рахунком 2:1 у першій боротьбі отримала перемогу і право брати участь у фінальних змаганнях, які відбудуться у неділю.
АНОНС
26 березня об 11-00 у Сновську в спортшколі ДЮСШ відбудуться фінальні змагання з волейболу. Змагатимуться команди Сновська, Куликівки, Борзни та Семенівки. Запрошуємо всіх шанувальників спорту підтримати наших волейболістів.
Г.САЛАТА, голова Сновської РО ВФСТ «Колос»
Легка атлетика
Вісімнадцятого березня в Борзні відбулися міжрайонні змагання з легкої атлетики. (Вік спортсменів - 15 років і молодші). За призові місця, окрім господарів, боролися представники Сновщини, Бахмаччини і Конотопщини. Змагальна програма складалася з легкоатлетичного триборства: біг на короткі дистанції, стрибки у довжину і біг по колу на витривалість. Команда з нашого району складалася з 21 бігуна. Поміж них у підсумковому заліку володарями нагород стали Ю.Гренфельд (І), В.Мося(ІІ), Ю.Губенко(ІІІ), І.Тимошенко(ІІ), Є.Нелін(І), О.Жданов(ІІ), Д.Дворник(ІІІ), Г.Потапуко(ІІІ). Вони отримали грамоти і медалі від місцевого осередку НОК. Поїздка стала можливою завдяки виділенню автобуса управлінням освіти, молоді та спорту.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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