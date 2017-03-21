вторник, 21 марта 2017 г.

На вулиці Зеленій поменшало дерев


Тема незаконного випилювання дерев у нашому краї вже давно є злободенною і широко обговорюваною поміж місцевого населення. Але одна справа – коли протиправна вирубка здійснюється в лісі, де «сторонні» майже нічого на бачать, а інша – коли все робиться в межах населених пунктів, на очах  у людей.

Минулого тижня до редакції «Променя» звернулися  занепокоєні мешканці Сновська і розповіли про одну проблемну ситуацію. У місті по вулиці Зеленій (колишній Дзержинського) росло  з десяток дерев, але на початку березня деякі підприємливі  громадяни просто спиляли їх. Тепер оті верби вже у вигляді дров мають очевидну перспективу – згоріти у чиїйсь грубці. Поміж людей ходить розмова: на якій  підставі і згідно з яким законом  дехто вирубує дерева не лише у своєму дворі, а й на вулиці? Хто видав дозвіл на випилювання? Чи є відповідний висновок екологічної інспекції? І чому деревину не відправили для потреб бюджетних закладів міста, наприклад – якоїсь школи? Кого і яким чином покарають  за привласнення громадського майна? «Промінь» сподівається, що наступного тижня надійде компетентна відповідь на запитання громадськості. А також -  роз’яснення:  як організоване утримання та охорона зелених насаджень у Сновську.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
Автор: на
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