На вулиці Зеленій поменшало дерев

Тема незаконного випилювання дерев у нашому краї вже давно є злободенною і широко обговорюваною поміж місцевого населення. Але одна справа – коли протиправна вирубка здійснюється в лісі, де «сторонні» майже нічого на бачать, а інша – коли все робиться в межах населених пунктів, на очах у людей.
Минулого тижня до редакції «Променя» звернулися занепокоєні мешканці Сновська і розповіли про одну проблемну ситуацію. У місті по вулиці Зеленій (колишній Дзержинського) росло з десяток дерев, але на початку березня деякі підприємливі громадяни просто спиляли їх. Тепер оті верби вже у вигляді дров мають очевидну перспективу – згоріти у чиїйсь грубці. Поміж людей ходить розмова: на якій підставі і згідно з яким законом дехто вирубує дерева не лише у своєму дворі, а й на вулиці? Хто видав дозвіл на випилювання? Чи є відповідний висновок екологічної інспекції? І чому деревину не відправили для потреб бюджетних закладів міста, наприклад – якоїсь школи? Кого і яким чином покарають за привласнення громадського майна? «Промінь» сподівається, що наступного тижня надійде компетентна відповідь на запитання громадськості. А також - роз’яснення: як організоване утримання та охорона зелених насаджень у Сновську.
Фото Олега МІРОШНИЧЕНКА
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