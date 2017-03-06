Аналіз, статистика, запитання

Публічний звіт голови РДА Валерія Радібеди за 2016 рік
У вівторок звітував про виконання повноважень за 2016 рік, наданих чинним законодавством України, голова РДА Валерій Радібеда. У залі зібралися представники районних установ, організацій, громадських формувань, місцевого самоврядування. Валерій Васильович доповів про ситуацію у різних галузях економіки. Серед іншого він зазначив, що до доходної частини зведеного бюджету району за 2016 рік надійшло 172456,2 тис.грн, (100,8%).
У порівнянні з виконанням за 2015 рік доходів надійшло більше на 35502,8 тис.грн. У загальному обсязі видатків за 2016 рік займають такі галузі, як освіта - 26,6%, соцзахист - 44,4%, охорона здоров’я – 14%, культура і мистецтво – 4,3%. Найбільше збільшення видаткової частини, в порівнянні до 2015 року, відбулося в соцзахисті на суму 21888,3 тис.грн, з них 16811,5 тис.грн. припадає на надання субсидій населенню.
З позитиву відзначалося, що вперше за багато років було проведене вуличне освітлення у селах В.Щимель, Жовідь, Петрівка, Рогізки, Смяч, Тур’я, Хотуничі. Наростили обсяги виробництва ПАТ «Щорський завод продтоварів» - на 121,4 %, ТОВ «Техсервіс» - в 2 рази, ТОВ «Щорська меблева фабрика» - на 156,5 %. Зросло виробництво як тваринної, так і рослинної продукції. За 2016 рік сільгосппідприємствами вироблено 112,8 млн грн валової продукції. Збільшено розмір орендної плати за земельні частки (паї) до 4,6% (+0,9% до 2015 року). За минулий рік обсяги капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс району становили 46,9 млн грн. Придбано 58 одиниць різної техніки.
А от обсяги роздрібного товарообороту за 2016 рік склали 366,4 млн грн, що на 6,1% менше відповідного показника за минулий рік.
Голова РДА доповів про житлово-комунальне, побутове, медичне обслуговування населення, здобутки в освіті, культурі й спорті. Йшлося у звіті й про діяльність приватних підприємств на території району.
За словами доповідача також особлива увага приділялася проведенню енергозберігаючих заходів, зокрема - переведення опалення приміщень державної і комунальної власності на тверде паливо. Проте чіткої відповіді на запитання члена громадської ради Івана Зуба, чи зроблено розрахунок, на скільки вистачить місцевих дров населенню та організаціям району, присутні не отримали. Чи не станеться так, що незабаром знову доведеться шукати інші джерела отримання тепла?
На запитання про госпітальні округи Валерій Радібеда відповів, що рішення про їх затвердження на рівні області ще нема, тож ще остаточно невідомо - чи до Мени, чи до Корюківки ми будемо відноситися.
Було запитання і про підвіз учнів до навчальних закладів. Представник управління освіти міської ради Віктор Криницький переймається проблемою шкільних автобусів, бо 5 з 13 вже потребують негайної заміни. На що Валерій Васильович відповів, що з міською радою є попередня домовленість про придбання кількох мікроавтобусів на наступний навчальний рік.
А взагалі, всі фінансові питання віднині вирішуватиме міська рада, бо вона формує бюджет новоствореної Сновської громади.
Лариса МАРТИНЕНКО
P.S. З повним текстом звіту можна ознайомитися на офіційному сайті РДА http://schorsadm.cg.gov.ua у рубриці «Офіційна інформація».
У вівторок звітував про виконання повноважень за 2016 рік, наданих чинним законодавством України, голова РДА Валерій Радібеда. У залі зібралися представники районних установ, організацій, громадських формувань, місцевого самоврядування. Валерій Васильович доповів про ситуацію у різних галузях економіки. Серед іншого він зазначив, що до доходної частини зведеного бюджету району за 2016 рік надійшло 172456,2 тис.грн, (100,8%).
У порівнянні з виконанням за 2015 рік доходів надійшло більше на 35502,8 тис.грн. У загальному обсязі видатків за 2016 рік займають такі галузі, як освіта - 26,6%, соцзахист - 44,4%, охорона здоров’я – 14%, культура і мистецтво – 4,3%. Найбільше збільшення видаткової частини, в порівнянні до 2015 року, відбулося в соцзахисті на суму 21888,3 тис.грн, з них 16811,5 тис.грн. припадає на надання субсидій населенню.
З позитиву відзначалося, що вперше за багато років було проведене вуличне освітлення у селах В.Щимель, Жовідь, Петрівка, Рогізки, Смяч, Тур’я, Хотуничі. Наростили обсяги виробництва ПАТ «Щорський завод продтоварів» - на 121,4 %, ТОВ «Техсервіс» - в 2 рази, ТОВ «Щорська меблева фабрика» - на 156,5 %. Зросло виробництво як тваринної, так і рослинної продукції. За 2016 рік сільгосппідприємствами вироблено 112,8 млн грн валової продукції. Збільшено розмір орендної плати за земельні частки (паї) до 4,6% (+0,9% до 2015 року). За минулий рік обсяги капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс району становили 46,9 млн грн. Придбано 58 одиниць різної техніки.
А от обсяги роздрібного товарообороту за 2016 рік склали 366,4 млн грн, що на 6,1% менше відповідного показника за минулий рік.
Голова РДА доповів про житлово-комунальне, побутове, медичне обслуговування населення, здобутки в освіті, культурі й спорті. Йшлося у звіті й про діяльність приватних підприємств на території району.
За словами доповідача також особлива увага приділялася проведенню енергозберігаючих заходів, зокрема - переведення опалення приміщень державної і комунальної власності на тверде паливо. Проте чіткої відповіді на запитання члена громадської ради Івана Зуба, чи зроблено розрахунок, на скільки вистачить місцевих дров населенню та організаціям району, присутні не отримали. Чи не станеться так, що незабаром знову доведеться шукати інші джерела отримання тепла?
На запитання про госпітальні округи Валерій Радібеда відповів, що рішення про їх затвердження на рівні області ще нема, тож ще остаточно невідомо - чи до Мени, чи до Корюківки ми будемо відноситися.
Було запитання і про підвіз учнів до навчальних закладів. Представник управління освіти міської ради Віктор Криницький переймається проблемою шкільних автобусів, бо 5 з 13 вже потребують негайної заміни. На що Валерій Васильович відповів, що з міською радою є попередня домовленість про придбання кількох мікроавтобусів на наступний навчальний рік.
А взагалі, всі фінансові питання віднині вирішуватиме міська рада, бо вона формує бюджет новоствореної Сновської громади.
Лариса МАРТИНЕНКО
P.S. З повним текстом звіту можна ознайомитися на офіційному сайті РДА http://schorsadm.cg.gov.ua у рубриці «Офіційна інформація».
Комментариев нет:
Отправить комментарий