Спортивні досягнення

Вільна боротьба
4 березня в м.Мена відбувся відкритий обласний турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2001 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь більше 70 спортсменів. Серед них дев’ятеро - вихованці ДЮСШ Сновської РО ФСТ «Колос» (під керівництвом
тренера-викладача А.З. Косевича). Вісім учнів у своїх вагових категоріях посіли перші місця. Це Назар Трус (вагова категорія до 26 кг), Павло Мішустін та Олександр Чорнорот (вагова категорія до 29 кг), Дмитро Мороз (вагова категорія до 32 кг), Вадим Кожемякін (вагова категорія до 32 кг), Андрій Невмовенко (вагова категорія до 35 кг), Анастасія Бригинець (вагова категорія до 38 кг), Олег Салата (вагова категорія до 42 кг). Крім того, Анастасія Бригинець отримала приз «За волю до перемоги», а Олег Салата – приз за ефективну боротьбу, бо всі перемоги здобув достроково.
Анонси
18 березня Сновська РО ФСТ «Колос» проводить районні змагання з шашок в особистому заліку. Змагання відбудуться о 10-ій год. в м.Сновськ, вул.Пушкіна,3 (Центр дитячої та юнацької творчості). Бажаючі взяти участь можуть подати попередні заявки за телефонами: 2-13-80 або (095)5083332, (096)9495010.
19 березня о 10-30 в спортивному залі ДЮСШ відбудуться обласні зональні змагання з волейболу серед районних організацій ФСТ «Колос» за участю команд з Ріпкинського, Менського, Чернігівського, Сновського та Городнянського районів. Запрошуємо вболівальників підтримати місцеву команду.
Міні-футбол
Минулої суботи у Сновську знову був футбольний день, день, коли характер і сила волі значили не менше, ніж майстерність у володінні м’ячем. Найприкметнішими виявилися матчі відкритої першості міста за участю місцевого «Тайму». Ця команда по ходу зустрічей двічі програвала, але все ж таки знаходила можливість змінити ситуацію на свою користь.
Отже, «Тайм» у підсумку здобув перемоги над «Городнею» (9:4) і нашим «Енергетиком» (7:4). Представники спортшколи розгромили городнянський «Легіон» з рахунком 11:2, але поступилися іншим гостям - «Ветерану» (2:4). Команда вищого профучилища програла «Ветерану» - 1:8 і «Легіону» - 3:4. А зустріч між «Енергетиком» та «Городнею» не принесла успіху жодній із сторін – 4:4.
Завершальні матчі першості відбудуться в неділю, 12 березня, в залі ДЮСШ. Початок – о 9 год. 20 хв.
Волейбол
Завершилася районна волейбольна першість, організована відділом у справах сім’ї, молоді та спорту РДА і райрадою ФСТ «Колос». «Локомотив» з однаковим рахунком (2:0) обіграв команди з Петрівки і Нових Борович, проте «Освіті» поступився (0:2). У свою чергу освітяни переконливо здолали опір петровлян і новоборовлян (2:0 і 2:0, відповідно). У підсумку, набравши 16 очок, перше місце змагань здобула «Освіта». «Локомотив» з 14 очками – на другому місці. Команді з Петрівки вистачило лише трьох очок, щоб вийти на третє місце. У новоборовицьких волейболістів – четвертий результат. Володарі призових місць першості отримали нагороди.
4 березня в м.Мена відбувся відкритий обласний турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2001 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь більше 70 спортсменів. Серед них дев’ятеро - вихованці ДЮСШ Сновської РО ФСТ «Колос» (під керівництвом
тренера-викладача А.З. Косевича). Вісім учнів у своїх вагових категоріях посіли перші місця. Це Назар Трус (вагова категорія до 26 кг), Павло Мішустін та Олександр Чорнорот (вагова категорія до 29 кг), Дмитро Мороз (вагова категорія до 32 кг), Вадим Кожемякін (вагова категорія до 32 кг), Андрій Невмовенко (вагова категорія до 35 кг), Анастасія Бригинець (вагова категорія до 38 кг), Олег Салата (вагова категорія до 42 кг). Крім того, Анастасія Бригинець отримала приз «За волю до перемоги», а Олег Салата – приз за ефективну боротьбу, бо всі перемоги здобув достроково.
Анонси
18 березня Сновська РО ФСТ «Колос» проводить районні змагання з шашок в особистому заліку. Змагання відбудуться о 10-ій год. в м.Сновськ, вул.Пушкіна,3 (Центр дитячої та юнацької творчості). Бажаючі взяти участь можуть подати попередні заявки за телефонами: 2-13-80 або (095)5083332, (096)9495010.
19 березня о 10-30 в спортивному залі ДЮСШ відбудуться обласні зональні змагання з волейболу серед районних організацій ФСТ «Колос» за участю команд з Ріпкинського, Менського, Чернігівського, Сновського та Городнянського районів. Запрошуємо вболівальників підтримати місцеву команду.
Міні-футбол
Минулої суботи у Сновську знову був футбольний день, день, коли характер і сила волі значили не менше, ніж майстерність у володінні м’ячем. Найприкметнішими виявилися матчі відкритої першості міста за участю місцевого «Тайму». Ця команда по ходу зустрічей двічі програвала, але все ж таки знаходила можливість змінити ситуацію на свою користь.
Отже, «Тайм» у підсумку здобув перемоги над «Городнею» (9:4) і нашим «Енергетиком» (7:4). Представники спортшколи розгромили городнянський «Легіон» з рахунком 11:2, але поступилися іншим гостям - «Ветерану» (2:4). Команда вищого профучилища програла «Ветерану» - 1:8 і «Легіону» - 3:4. А зустріч між «Енергетиком» та «Городнею» не принесла успіху жодній із сторін – 4:4.
Завершальні матчі першості відбудуться в неділю, 12 березня, в залі ДЮСШ. Початок – о 9 год. 20 хв.
Волейбол
Завершилася районна волейбольна першість, організована відділом у справах сім’ї, молоді та спорту РДА і райрадою ФСТ «Колос». «Локомотив» з однаковим рахунком (2:0) обіграв команди з Петрівки і Нових Борович, проте «Освіті» поступився (0:2). У свою чергу освітяни переконливо здолали опір петровлян і новоборовлян (2:0 і 2:0, відповідно). У підсумку, набравши 16 очок, перше місце змагань здобула «Освіта». «Локомотив» з 14 очками – на другому місці. Команді з Петрівки вистачило лише трьох очок, щоб вийти на третє місце. У новоборовицьких волейболістів – четвертий результат. Володарі призових місць першості отримали нагороди.
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