Мандри, історія, життя

Минулої суботи приміщення центральної бібліотеки у Сновську гостинно прийняло всіх бажаючих зустрітися з відомим мандрівником, публіцистом і просто цікавою людиною – Олександром Волощуком.
Олександр Волощук – мешканець Чернігова. За фахом він історик, тривалий час займався журналістською діяльністю, а відомим став завдяки своїм мандрівкам. Близькі країни Європи і глушина центральної та східної Азії – ось де пролягли його маршрути. Згодом Олександр Миколайович видав книгу – «Автостопом на край світу». Пріоритетом для нього був пошук у далеких краях українців. Їхня історія, їхні долі, їхнє теперішнє життя. Довелося записати чимало цікавого, повчального, але водночас – і трагічного. Бо саме Сибір, Далекий Схід і Колима стали ніби величезною могилою для сотень тисяч українців, репресованих свого часу російсько-комуністичною системою.
Олександр Волощук – майстер слова. Зміг привернути увагу учасників зустрічі до своєї оповіді, відповів на запитання. Згадуючи про свої враження від далеких країв, розповів про перебування на території Афганістану. І сказав – це насправді гостинна і нормальна країна, якщо хтось потрапляє туди з миром, то знайде там доброзичливих людей, здатних дивувати своїм ставленням до життя.
Говорячи про плани на майбутнє, Олександр Волощук вкотре підтримав своє реноме дослідника. Він хоче відвідати країни Південної Америки – Парагвай, Аргентину, Чилі, тобто ті, де є українська діаспора. А ще – пройтися по 37-ій паралелі, маршрутом, описаним Жюлем Верном у книзі «Діти капітана Гранта». З єдиною лише відмінністю – зі сходу на захід, а не із заходу на схід. Також у мріях гостя нашого міста – видати книгу про спорт, адже він - затятий футбольний уболівальник.
Зустріч з Олександром Волощуком відбулася за організаційного сприяння помічника-консультанта депутата міськради Олексія Пія.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
На фото Олексія ПІЯ – Олександр Волощук з бібліотекарями.
Олександр Волощук – мешканець Чернігова. За фахом він історик, тривалий час займався журналістською діяльністю, а відомим став завдяки своїм мандрівкам. Близькі країни Європи і глушина центральної та східної Азії – ось де пролягли його маршрути. Згодом Олександр Миколайович видав книгу – «Автостопом на край світу». Пріоритетом для нього був пошук у далеких краях українців. Їхня історія, їхні долі, їхнє теперішнє життя. Довелося записати чимало цікавого, повчального, але водночас – і трагічного. Бо саме Сибір, Далекий Схід і Колима стали ніби величезною могилою для сотень тисяч українців, репресованих свого часу російсько-комуністичною системою.
Олександр Волощук – майстер слова. Зміг привернути увагу учасників зустрічі до своєї оповіді, відповів на запитання. Згадуючи про свої враження від далеких країв, розповів про перебування на території Афганістану. І сказав – це насправді гостинна і нормальна країна, якщо хтось потрапляє туди з миром, то знайде там доброзичливих людей, здатних дивувати своїм ставленням до життя.
Говорячи про плани на майбутнє, Олександр Волощук вкотре підтримав своє реноме дослідника. Він хоче відвідати країни Південної Америки – Парагвай, Аргентину, Чилі, тобто ті, де є українська діаспора. А ще – пройтися по 37-ій паралелі, маршрутом, описаним Жюлем Верном у книзі «Діти капітана Гранта». З єдиною лише відмінністю – зі сходу на захід, а не із заходу на схід. Також у мріях гостя нашого міста – видати книгу про спорт, адже він - затятий футбольний уболівальник.
Зустріч з Олександром Волощуком відбулася за організаційного сприяння помічника-консультанта депутата міськради Олексія Пія.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
На фото Олексія ПІЯ – Олександр Волощук з бібліотекарями.
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