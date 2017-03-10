пятница, 10 марта 2017 г.

Коротко – про святкове

Надвечір’я 7 березня, саме у переддень весняного жіночого свята, подарувало мешканцям Великого Щимеля атмосферу радості й гарного настрою.
У сільському клубі була представлена  розважальна програма, підготована  місцевими аматорами та  гостями з Попільні. Після привітального виступу старости села Бориса Добродія на глядачів чекав цікавий і різножанровий концерт. Чоловіки-ведучі  добре зарекомендували себе в ролі конферансьє, тутешній «лісапетний батальйон» порадував оновленим репертуаром, заслужені оплески викликала майстерність підлітків-танцюристів. Глядачі тепло відреагували на пісні завідуючої клубом Тамари Валькевич та інших  виконавців, а також щиро посміялися з  гуморесок, представлених майстрами розмовного жанру. Все вийшло гарно, душевно і дійсно святково. Саме так, як і має бути, коли весняні почуття дарують людям чудові емоції і веселе спілкування. 
Автор: на
Ярлыки:

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