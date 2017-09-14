Аграріям Чернігівщини компенсують майже 14 мільйонів гривень кредитних коштів

Право на компенсацію за залученими кредитами на загальну суму майже 13,6 млн. грн отримали 23 сільгосппідприємства області.
Таке рішення цього тижня прийняла Конкурсна комісія з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання ними у 2017 році компенсації за залученими кредитами.
Із 40 поданих заявок члени комісії задовільнили 39, одна – не відповідала вимогам законодавчих документів. Загалом цьогоріч з державного бюджету Чернігівщині на відшкодування відсоткової ставки за залученими агропідприємствами кредитами виділено близько 14 млн. гривень.
На Сновщині цьогоріч за відшкодуванням по кредитам у потрібні інстанції звернулися псп «Сновський» та ТОВ «Щорсагроімпульс». Чекають на позитивну відповідь.
Таке рішення цього тижня прийняла Конкурсна комісія з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання ними у 2017 році компенсації за залученими кредитами.
Із 40 поданих заявок члени комісії задовільнили 39, одна – не відповідала вимогам законодавчих документів. Загалом цьогоріч з державного бюджету Чернігівщині на відшкодування відсоткової ставки за залученими агропідприємствами кредитами виділено близько 14 млн. гривень.
На Сновщині цьогоріч за відшкодуванням по кредитам у потрібні інстанції звернулися псп «Сновський» та ТОВ «Щорсагроімпульс». Чекають на позитивну відповідь.
Комментариев нет:
Отправить комментарий