Депутати попрацювали ефективно

27 вересня у залі засідань РДА відбулася ХІ сесія Сновської міської ради восьмого скликання
Участь у роботі зібрання взяли голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко, й інші запрошені посадовці. Провів сесію міський голова Олександр Медведьов. Цього разу
питань, винесених на порядок денний, було всього лише десять, тому розглянули їх доволі швидко. Звісно, у цьому зіграло роль і те, що попередньо ефективно попрацювали депутатські комісії.
Отже, спершу всі одноголосно затвердили Програму «Нагородження відзнаками Сновської міської ради на 2017-2021 роки», далі депутати внесли зміни до переліку проектів, які планується фінансувати за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, зміни до рішення виконавчого комітету ««Про розподіл та виділення коштів, зміни до рішення міськради», «Про міський бюджет на 2017 рік». Було дано дозвіл КУ«Сновський районний ЦП МСД» на продовження орендних відносин зі Сновською ЦРЛ та на безоплатну передачу майна комунальної власності ОТГ в особі Сновської міськради до спільної власності територіальних громад міста та сіл Сновського району, дозвіл на внесення змін до структури міськради тощо. У результаті емоційного сесійного обговорення все-таки знайшли компроміс з керуючою фінансовим управлінням Ліною Савченко у питанні повернення управління до статусу відділу. Вочевидь, що це економніше, хоча, як зазначила Ліна Георгіївна, варіанти економії чомусь зійшлися саме на її колективі. А пошукати їх можна багато де.
Окрім викладеного, на сесії ще розглядався блок земельних питань. Приємним епізодом стало вручення грамоти одному з кращих підприємців Сновщини, депутату Михайлу Булденку. Кучинівці і сновчани знають його як доброго господаря і гарну людину.
Олена Компанець, фото автора
Участь у роботі зібрання взяли голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко, й інші запрошені посадовці. Провів сесію міський голова Олександр Медведьов. Цього разу
питань, винесених на порядок денний, було всього лише десять, тому розглянули їх доволі швидко. Звісно, у цьому зіграло роль і те, що попередньо ефективно попрацювали депутатські комісії.
Отже, спершу всі одноголосно затвердили Програму «Нагородження відзнаками Сновської міської ради на 2017-2021 роки», далі депутати внесли зміни до переліку проектів, які планується фінансувати за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, зміни до рішення виконавчого комітету ««Про розподіл та виділення коштів, зміни до рішення міськради», «Про міський бюджет на 2017 рік». Було дано дозвіл КУ«Сновський районний ЦП МСД» на продовження орендних відносин зі Сновською ЦРЛ та на безоплатну передачу майна комунальної власності ОТГ в особі Сновської міськради до спільної власності територіальних громад міста та сіл Сновського району, дозвіл на внесення змін до структури міськради тощо. У результаті емоційного сесійного обговорення все-таки знайшли компроміс з керуючою фінансовим управлінням Ліною Савченко у питанні повернення управління до статусу відділу. Вочевидь, що це економніше, хоча, як зазначила Ліна Георгіївна, варіанти економії чомусь зійшлися саме на її колективі. А пошукати їх можна багато де.
Окрім викладеного, на сесії ще розглядався блок земельних питань. Приємним епізодом стало вручення грамоти одному з кращих підприємців Сновщини, депутату Михайлу Булденку. Кучинівці і сновчани знають його як доброго господаря і гарну людину.
Олена Компанець, фото автора
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