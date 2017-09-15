СБУ закликає громадян бути пильними

Упродовж 14 - 20 вересня на території Республіки Білорусь проводитиметься спільне білорусько-російське навчання “Запад - 2017”.
Враховуючи прикордонне розташування регіону, Управління Служби безпеки України в Чернігівській області закликає громадян бути уважними, не втрачати пильність та інформувати правоохоронців про підозрілих осіб, поведінка яких викликає насторогу. Особливу увагу слід звертати на тих, хто проявляє незрозумілий підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та управління, підприємств, об’єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей.
У разі наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, або польотів безпілотних літальних апаратів, виявлення зброї чи вибухових пристроїв, залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби просимо повідомляти про це до Управління СБ України в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Шевченка,28), або за номером «гарячої лінії» (0462) 676-208 (працює цілодобово) та на електронну поштову скриньку: usbu_chg@ssu.gov.ua
Інформація, що надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена.
Враховуючи прикордонне розташування регіону, Управління Служби безпеки України в Чернігівській області закликає громадян бути уважними, не втрачати пильність та інформувати правоохоронців про підозрілих осіб, поведінка яких викликає насторогу. Особливу увагу слід звертати на тих, хто проявляє незрозумілий підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів влади та управління, підприємств, об’єктів транспортної інфраструктури, місць масового перебування людей.
У разі наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, або польотів безпілотних літальних апаратів, виявлення зброї чи вибухових пристроїв, залишені без нагляду підозрілі предмети або транспортні засоби просимо повідомляти про це до Управління СБ України в Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Шевченка,28), або за номером «гарячої лінії» (0462) 676-208 (працює цілодобово) та на електронну поштову скриньку: usbu_chg@ssu.gov.ua
Інформація, що надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена.
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