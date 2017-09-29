Вчитель і музика: «Тут я дійсно знайшла себе»

- Уже третій рік О.А. Кривобороденко (на фото) працює у музичній школі викладачем, – каже директор О.В.Свистунова, - і я жодного разу не пошкодувала, що прийняла її на роботу. Тим паче, вона наша випускниця, дуже талановита і творча особистість, до неї тягнуться діти. Ольга Анатоліївна написала «Гімн випускників» (слова і музику), який щорічно виконують
наші учні під її акомпанемент.
Запитуємо, як же їй вдається так цікаво викладати предмет.
- Я намагаюся на уроці пояснювати й придумувати нові композиції спеціально на рівні вікового розвитку дитини, щоб вона все зрозуміла і засвоїла. Проводжу уроки, використовуючи ігрову форму та заохочення, спонукаючи до вивчення предмету. Вчу і вчуся разом з дітьми. В розумінні їх мені допомагає мій 5-річний син.
Вона закінчила Чернігівське музичне училище, а потім і Національну музичну академію ім. П.Чайковського (факультет – музична педагогіка і виховання). Щиро вдячна своєму духовному наставнику, колишньому викладачу музичної школи Н.Г.Бойко, яка посіяла в душі зерно любові до творчості.
Спочатку О.А.Кривобороденко працювала в дитячому садку та центрі творчості, і лише згодом, повернувшись у Сновськ, влаштувалася на роботу в нашу музичну школу.
- Тут я дійсно знайшла себе, це – моє, - каже викладач. - Я кожен день з радістю іду на роботу, і це правда. Я заряджаюсь на уроках позитивною енергією, передаю її дітям. Цікаво, що не втомлююсь на заняттях, а навпаки – набираюся сил і потім з легкістю встигаю всюди все зробити.
Ольга Анатоліївна ще раз підтвердила істину: ті, хто працює з дітьми - завжди молоді. Чого щиро у подвійне свято – День музики і День учителя – бажаємо всім її колегам!
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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