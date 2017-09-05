Спасибі Вам, Сашо!

Довелося вкотре викликати поліцію, розгрібати рештки скла і використаного посуду, чекаючи коли правоохоронці наведуть лад у центрі міста, знайдуть і покарають зловмисників. Схоже, тим зловмисникам «море по коліно» і навіть Господа Бога не бояться гнівити…
Майстром, який полагодив наші вікна, виявився «золотих рук» сновчанин Олександр Божок. Він уміє все – і двері, і гойдалки, і столи з услонами виробляти, і всю роботу по дереву виконувати. Взагалі здається, що деревина в його руках «співає», перетворюючись на небаченої краси витвори, чудесні композиції. Саша тісно співпрацює з нашим училищем. Приміром, тамтешній майстер виробничого навчання Сергій Мойсіяш його вмінням не нахвалиться. Каже: «Кращого за Сашка умільця навколо чи знайдеться». Виходить, що нам на даному етапі випробувань повезло.
Спасибі Вам, дорогий Сашо!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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