Велосипедист загинув на місці

11 вересня став фатальним днем для одного з велосипедистів Сновщини, який раніше працював водієм у сільгосптехніці.
На чоловіка, 1950 р.н., який їхав велосипедом ділянкою дороги від Кучинівки до Великого Щимеля, наскочив автомобіль «ГАЗель», що перевозив хліб. Удар був дуже сильним, і шансів вижити у пенсіонера практично не було. Велосипед також вщент розтрощений. Причину цього ДТП та винуватців з`ясовує слідство.
На чоловіка, 1950 р.н., який їхав велосипедом ділянкою дороги від Кучинівки до Великого Щимеля, наскочив автомобіль «ГАЗель», що перевозив хліб. Удар був дуже сильним, і шансів вижити у пенсіонера практично не було. Велосипед також вщент розтрощений. Причину цього ДТП та винуватців з`ясовує слідство.
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