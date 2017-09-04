Без мовних бар`єрів, вільно, красиво

Дякуючи Годерту Ульмке та громадській асоціації «Коло друзів Сновська» вже багато років поспіль молодь Сновсівщини відвідує Німеччину – яскраву та унікальну країну.
І цього року ми провели два незабутні тижні в міжнародному таборі, 14 днів з людьми, яких вже можемо назвати своєю сім`єю. До складу групи ввійшли учні, які найкраще знають німецьку мову: Кирил Желізко (ЗОШ №1), Зоя Штомпель, Олексій Полюшко та Владислава Чорна (гімназія).
Подорож почалась о 4 годині ранку, коли ми, всі заспані, але заінтриговані, їхали в міжнародний аеропорт Бориспіль. Три години в небі і ось вона – земля Німеччини з охайними будинками, сонячним теплом і привітними людьми. Переночувавши в сім`ях у Фрьонденберзі, ми продовжили свою подорож до містечка Неттерсхайм, що знаходиться в природному парку Ейфел.
Перше, що кинулось в очі – неймовірна природа, величні буки, безліч полів і історичні пам`ятки римлян. Друге – теплий прийом директора табору – Маґнуса. Ми жили в історичному будинку, який більш 100 років тому був залізничною станцією. У приміщенні панувала метушня – німці, французи і ми, п`ятеро українців, зібрались сюди для спілкування, вивчення мови і просто для того, щоб гарно провести час у приємній компанії. Нас було 7 вожатих-аніматорів – як нас називали. До нас зверталися лише на ім`я, не дивлячись на вік, що, можливо, і незвично для України. Проте відсутність формального звернення лише сильніше нас поєднувало, стирало кордони в спілкуванні.
Життя разом протягом двох тижнів зробило свою справу – ми всі грали в активні ігри, співали в караоке, виготовляли різні речі власноруч. Ми ходили в піші походи завдовжки близько 26 кілометрів, подорожували пішки по гірській річці, грали в «Піратів» (аналог нашої гри «Захоплення прапору»), їздили до унікального міста Кьольн, до парку атракціонів «ФантазіяЛанд». Ми готували разом, прибирали разом, все робили разом. Увечері проводили дискотеки і знову ж таки танцювали всі разом, діти і аніматори, і ніхто не комплексував.
Кожна країна проводила свій вечір, де готували традиційні страви, грали в ігри, популярні в тій країні, танцювали під їх музику. На наш вечір ми готували борщ, деруни і шарлотку. Що цікаво, наш борщ полюбили всі, кілька разів просили добавку.
Ми всі злились в єдине ціле. Мовний бар`єр з кожним днем ставав все тоншим, а спілкування все вільнішим. Кожний день був унікальним і неповторним. І чим ближче наближався кінець другого тижня, тим більше всі сумували у передчутті розлуки. Останній вечір був сповнений сміху і сліз. Було дуже боляче говорити всім „Бувай!“. Тож ми не кажемо „Прощавай!“, ми кажемо „До зустрічі!“ своїм новим друзям.
Сьогодні, після повернення з закордонної подорожі, нашим бажанням є створити такий же мовний табір і в нашому місті, щоб діти більше спілкувались зі своїми новими друзями, щоб ми могли пізнавати та обмінюватися культурою та традиціями з іншими країнами.
Яна ЗОРКО, керівник групи,
вчитель ЗОШ №1
Відгук Ганни Полюшко, матері учасника поїздки до Німеччини
Нашим дітям випала можливість провести найкращі і незабутні дня в Німеччині. Тепла домашня атмосфера в родинах німців швидко дозволила українцям почуватися як удома. У невимушеному спілкуванні діти охоче розповідали про себе і дізналися багато цікавого про життя в Німеччині. Завдяки зусиллям організаторів та керівників груп з Франції, Німеччини та України, кожен день перебування був наповнений цікавими подіями, іграми, змаганнями, тематичними заходами. Все це зробило відпочинок змістовним, цікавим і неординарним. Щодо мовного бар’єру, то він, звичайно, був, але виручала міжнародна англійська мова, яку більш-менш розуміли всі. А ще – мова жестів, посмішок. У наших дітей, завдяки поїздці, з’явилося багато друзів серед французів і німців. Наша делегація подарувала їм українські сувеніри, готувала національні страви, тобто всіляко намагалися продемонструвати і розповсюдити нашу українську культуру і традиції.
І ось уже дітлахи з безліччю подарунків повертаються до України. У Борисполі їх із завмиранням серця чекали батьки. Учасники поїздки вдома, але в їхніх серцях назавжди залишаться спогади про відпочинок у Німеччині, про нових друзів, про теплий прийом у родинах, про казкові дні в таборі, про все-все, що вони там побачили.
Щиро дякуємо за чудовий відпочинок Годерту Ульмке і громадській асоціації «Коло друзів Сновська», родинам, у яких побували наші діти. Робити дітей щасливими – це найблагородніша місія і неоціненний вклад у майбутнє!
І цього року ми провели два незабутні тижні в міжнародному таборі, 14 днів з людьми, яких вже можемо назвати своєю сім`єю. До складу групи ввійшли учні, які найкраще знають німецьку мову: Кирил Желізко (ЗОШ №1), Зоя Штомпель, Олексій Полюшко та Владислава Чорна (гімназія).
Подорож почалась о 4 годині ранку, коли ми, всі заспані, але заінтриговані, їхали в міжнародний аеропорт Бориспіль. Три години в небі і ось вона – земля Німеччини з охайними будинками, сонячним теплом і привітними людьми. Переночувавши в сім`ях у Фрьонденберзі, ми продовжили свою подорож до містечка Неттерсхайм, що знаходиться в природному парку Ейфел.
Перше, що кинулось в очі – неймовірна природа, величні буки, безліч полів і історичні пам`ятки римлян. Друге – теплий прийом директора табору – Маґнуса. Ми жили в історичному будинку, який більш 100 років тому був залізничною станцією. У приміщенні панувала метушня – німці, французи і ми, п`ятеро українців, зібрались сюди для спілкування, вивчення мови і просто для того, щоб гарно провести час у приємній компанії. Нас було 7 вожатих-аніматорів – як нас називали. До нас зверталися лише на ім`я, не дивлячись на вік, що, можливо, і незвично для України. Проте відсутність формального звернення лише сильніше нас поєднувало, стирало кордони в спілкуванні.
Життя разом протягом двох тижнів зробило свою справу – ми всі грали в активні ігри, співали в караоке, виготовляли різні речі власноруч. Ми ходили в піші походи завдовжки близько 26 кілометрів, подорожували пішки по гірській річці, грали в «Піратів» (аналог нашої гри «Захоплення прапору»), їздили до унікального міста Кьольн, до парку атракціонів «ФантазіяЛанд». Ми готували разом, прибирали разом, все робили разом. Увечері проводили дискотеки і знову ж таки танцювали всі разом, діти і аніматори, і ніхто не комплексував.
Кожна країна проводила свій вечір, де готували традиційні страви, грали в ігри, популярні в тій країні, танцювали під їх музику. На наш вечір ми готували борщ, деруни і шарлотку. Що цікаво, наш борщ полюбили всі, кілька разів просили добавку.
Ми всі злились в єдине ціле. Мовний бар`єр з кожним днем ставав все тоншим, а спілкування все вільнішим. Кожний день був унікальним і неповторним. І чим ближче наближався кінець другого тижня, тим більше всі сумували у передчутті розлуки. Останній вечір був сповнений сміху і сліз. Було дуже боляче говорити всім „Бувай!“. Тож ми не кажемо „Прощавай!“, ми кажемо „До зустрічі!“ своїм новим друзям.
Сьогодні, після повернення з закордонної подорожі, нашим бажанням є створити такий же мовний табір і в нашому місті, щоб діти більше спілкувались зі своїми новими друзями, щоб ми могли пізнавати та обмінюватися культурою та традиціями з іншими країнами.
Яна ЗОРКО, керівник групи,
вчитель ЗОШ №1
Відгук Ганни Полюшко, матері учасника поїздки до Німеччини
Нашим дітям випала можливість провести найкращі і незабутні дня в Німеччині. Тепла домашня атмосфера в родинах німців швидко дозволила українцям почуватися як удома. У невимушеному спілкуванні діти охоче розповідали про себе і дізналися багато цікавого про життя в Німеччині. Завдяки зусиллям організаторів та керівників груп з Франції, Німеччини та України, кожен день перебування був наповнений цікавими подіями, іграми, змаганнями, тематичними заходами. Все це зробило відпочинок змістовним, цікавим і неординарним. Щодо мовного бар’єру, то він, звичайно, був, але виручала міжнародна англійська мова, яку більш-менш розуміли всі. А ще – мова жестів, посмішок. У наших дітей, завдяки поїздці, з’явилося багато друзів серед французів і німців. Наша делегація подарувала їм українські сувеніри, готувала національні страви, тобто всіляко намагалися продемонструвати і розповсюдити нашу українську культуру і традиції.
І ось уже дітлахи з безліччю подарунків повертаються до України. У Борисполі їх із завмиранням серця чекали батьки. Учасники поїздки вдома, але в їхніх серцях назавжди залишаться спогади про відпочинок у Німеччині, про нових друзів, про теплий прийом у родинах, про казкові дні в таборі, про все-все, що вони там побачили.
Щиро дякуємо за чудовий відпочинок Годерту Ульмке і громадській асоціації «Коло друзів Сновська», родинам, у яких побували наші діти. Робити дітей щасливими – це найблагородніша місія і неоціненний вклад у майбутнє!
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