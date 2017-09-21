Наскільки успішно здали ЗНО-2017 на Сновщині

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. У якості вихідних даних для складання рейтингу були використані результати ЗНО. Випускники шкіл минулих років, які складали тести у цьому році, тут не враховувалися.
Отже, почесне третє місце в рейтингу шкіл області зайняла наша гімназія з середнім балом ЗНО 154,2. Перше місце - за ліцеєм при Ніжинському державному університеті ім. М.Гоголя (165,3 бала), друге – за Ніжинським обласним педагогічним ліцеєм (147,6 бала).
У нашій міській школі №2 випускників-одинадцятикласників у цьому році не було. Міська ж школа №1 посіла 39 місце (137,1 бала). Далі ідуть сільські навчальні заклади: Нові Боровичі – 137 місце (114,9 бала), Петрівка – 233 місце (97,7 бала), Тихоновичі – 256 місце (88,7 бала), Кучинівка – 306 місце (63,4 бала). Всього в списку 313 навчальних закладів.
Чернігівщина у загальному рейтингу України з 24 областей посіла 14-те, середня кількість балів за результатами - 110,7.
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