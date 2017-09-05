вторник, 5 сентября 2017 г.

Улюблена школо, стрічай нас мерщій!

У всіх школах Сновщини нарешті настав довгоочікуваний день для всієї дітвори – день зустрічей, день усмішок, день Першого шкільного дзвоника!

Ось вони – наше майбутнє, сімнадцять хлопчиків і  дівчаток Великощимельської альма-матер! Як світяться їх оченята сонячними зайчиками, скільки в них кришталевих мрій і нестримного бажання якнайскоріше отримати нові знання. Їх точно надасть друга мама малюків Галина Іванівна Проценко, яку не любити просто не можна.

Олена Компанець, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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