Улюблена школо, стрічай нас мерщій!

У всіх школах Сновщини нарешті настав довгоочікуваний день для всієї дітвори – день зустрічей, день усмішок, день Першого шкільного дзвоника!
Ось вони – наше майбутнє, сімнадцять хлопчиків і дівчаток Великощимельської альма-матер! Як світяться їх оченята сонячними зайчиками, скільки в них кришталевих мрій і нестримного бажання якнайскоріше отримати нові знання. Їх точно надасть друга мама малюків Галина Іванівна Проценко, яку не любити просто не можна.
Олена Компанець, фото автора
Ось вони – наше майбутнє, сімнадцять хлопчиків і дівчаток Великощимельської альма-матер! Як світяться їх оченята сонячними зайчиками, скільки в них кришталевих мрій і нестримного бажання якнайскоріше отримати нові знання. Їх точно надасть друга мама малюків Галина Іванівна Проценко, яку не любити просто не можна.
Олена Компанець, фото автора
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