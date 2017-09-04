Зміни до порядку надання субсидій

Період врахування доходів для призначення субсидії
Змінено період, за який враховуються доходи під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг.
Передбачено під час здійснення розрахунку субсидії на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховувати доходи за ІІІ-IV квартали попереднього року. А розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні проводити на підставі доходів за І-ІІ квартали поточного року. Таким чином, враховуватимуться більш актуальні доходи громадян. Інформація про них отримуватиметься, як і раніше, від ДФС та Пенсійного фонду України.
Звертаємо увагу, що змінюється період отримання доходів лише при призначенні субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг. При призначенні субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу враховуються доходи за весь попередній календарний рік.
Виплата частини невикористаних коштів субсидії на опалення та субсидії на тверде паливо і скраплений газ членам сім’ї
Надано можливість у разі смерті особи, якій було призначено субсидію, виплачувати готівкові кошти субсидії на придбання твердого палива та частину невикористаної суми субсидії на індивідуальне опалення одній з осіб, з урахуванням яких субсидія розраховувалась.
Призначення субсидії за наявності заборгованості з оплати послуг
При призначенні субсидії на наступний термін відтепер враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. Якщо загальна її сума перевищує двадцять неоподатковуваних мінімальних доходів громадян (тобто 20 х 17 грн = 340 грн на сьогоднішній день), субсидія не призначатиметься.
Інші зміни
Передбачено, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання. Зобов’язано отримувача субсидії інформувати протягом місяця про закінчення терміну реєстрації місця перебування. Ще одне нововведення надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна.
Соціальні нормативи
Змінені соціальні нормативи споживання газу на одну особу на місяць: за наявності газової плити та централізованого гарячого постачання 3,3 куб.м; за наявності газової плити, в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 5,4 куб.м; за наявності газової плити та газового водонагрівача 10,5 куб.м.
Всі зміни до порядку надання субсидій зазначені в Постанові КМУ № 609 від 18 серпня.2017 року.
Управління соціального захисту населення РДА
Змінено період, за який враховуються доходи під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг.
Передбачено під час здійснення розрахунку субсидії на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховувати доходи за ІІІ-IV квартали попереднього року. А розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні проводити на підставі доходів за І-ІІ квартали поточного року. Таким чином, враховуватимуться більш актуальні доходи громадян. Інформація про них отримуватиметься, як і раніше, від ДФС та Пенсійного фонду України.
Звертаємо увагу, що змінюється період отримання доходів лише при призначенні субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг. При призначенні субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу враховуються доходи за весь попередній календарний рік.
Виплата частини невикористаних коштів субсидії на опалення та субсидії на тверде паливо і скраплений газ членам сім’ї
Надано можливість у разі смерті особи, якій було призначено субсидію, виплачувати готівкові кошти субсидії на придбання твердого палива та частину невикористаної суми субсидії на індивідуальне опалення одній з осіб, з урахуванням яких субсидія розраховувалась.
Призначення субсидії за наявності заборгованості з оплати послуг
При призначенні субсидії на наступний термін відтепер враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. Якщо загальна її сума перевищує двадцять неоподатковуваних мінімальних доходів громадян (тобто 20 х 17 грн = 340 грн на сьогоднішній день), субсидія не призначатиметься.
Інші зміни
Передбачено, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання. Зобов’язано отримувача субсидії інформувати протягом місяця про закінчення терміну реєстрації місця перебування. Ще одне нововведення надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна.
Соціальні нормативи
Змінені соціальні нормативи споживання газу на одну особу на місяць: за наявності газової плити та централізованого гарячого постачання 3,3 куб.м; за наявності газової плити, в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 5,4 куб.м; за наявності газової плити та газового водонагрівача 10,5 куб.м.
Всі зміни до порядку надання субсидій зазначені в Постанові КМУ № 609 від 18 серпня.2017 року.
Управління соціального захисту населення РДА
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