Подорож у Карпати стала незабутньою

Влітку вихованцям гуртка «Турист» міської школи №1 випала честь представляти Чернігівську область на Всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців. Він проходив на базі центрального табору туристського активу учнів України в селі Осій Закарпатської області. Наших школярів обрали для участі в зльоті не випадково: з 2011 року вихованці гуртка «Турист» постійно беруть участь у туристичних змаганнях і займають призові місця в області.
Цього року прибуло в Карпати 18 команд з різних регіонів України. До складу нашої команди ввійшли Євгеній Рудик, Вадим Аникієнко, Карина П’янкова, Вікторія Юрченко, Лілія Тарнавська, Олексій Коробко, Артем Козянко та Ірина Єфименко.
Передувала поїздці наших юних туристів велика підготовча робота, яку провели вчителі І.В. Дейнеко, Я.В.Бондаревський, О.Л.Гаврилець, А.О. Єрмоленко, Н.В.Мохнєва та І.О. Єременко. А ще 10 днів з ними проводили заняття досвідчені тренери в Чернігові. Під час навчання в обласному центрі вдалося відвідати краєзнавчий музей та Чернігівський колегіум, побувати на розкопках. Вдома ж, окрім фізичної підготовки, потрібно було знайти й дослідити багато історичної і краєзнавчої інформації. В цьому юним туристам допомагали директора Сновського історичного музею В.В.Москаленко та директор центральної бібліотеки Н.П. Мокросноп. Дирекція та учні Сновської ЗОШ №1 щиро вдячні і фінансовим спонсорам поїздки - директору МСТ О.І. Науменку та депутату облради О.М.Хасенку.
Учасники Всеукраїнського зльоту жили в наметах, не зважаючи на примхи погоди. Харчувалися в їдальні табору. Юним туристам необхідно було змагатися з ровесниками у творчих майстернях, залікових конкурсах та пройти туристично-краєзнавчі експедиційні маршрути. Їхні виступи були доволі успішними. У конкурсі «Творчі майстерні» Євгеній Рудик виборов II місце за напрямом «Історичне краєзнавство», а Ірина Єфименко — III місце - за напрямом «Географічне краєзнавство». У туристично-краєзнавчому експедиційному маршруті команда з Чернігівщини посіла 8 місце, а у залікових конкурсах - 6 місце.
Ця поїздка була не просто змаганням і активним відпочинком: діти дізналися багато цікавого про рідну Україну і побачили її прекрасні простори. Подорож у Карпати стала незабутньою для всіх наших юних туристів-краєзнавців, бо дехто з них був вперше в цьому чарівному куточку Батьківщини.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву учасників зльоту
туристів-краєзнавців
Цього року прибуло в Карпати 18 команд з різних регіонів України. До складу нашої команди ввійшли Євгеній Рудик, Вадим Аникієнко, Карина П’янкова, Вікторія Юрченко, Лілія Тарнавська, Олексій Коробко, Артем Козянко та Ірина Єфименко.
Передувала поїздці наших юних туристів велика підготовча робота, яку провели вчителі І.В. Дейнеко, Я.В.Бондаревський, О.Л.Гаврилець, А.О. Єрмоленко, Н.В.Мохнєва та І.О. Єременко. А ще 10 днів з ними проводили заняття досвідчені тренери в Чернігові. Під час навчання в обласному центрі вдалося відвідати краєзнавчий музей та Чернігівський колегіум, побувати на розкопках. Вдома ж, окрім фізичної підготовки, потрібно було знайти й дослідити багато історичної і краєзнавчої інформації. В цьому юним туристам допомагали директора Сновського історичного музею В.В.Москаленко та директор центральної бібліотеки Н.П. Мокросноп. Дирекція та учні Сновської ЗОШ №1 щиро вдячні і фінансовим спонсорам поїздки - директору МСТ О.І. Науменку та депутату облради О.М.Хасенку.
Учасники Всеукраїнського зльоту жили в наметах, не зважаючи на примхи погоди. Харчувалися в їдальні табору. Юним туристам необхідно було змагатися з ровесниками у творчих майстернях, залікових конкурсах та пройти туристично-краєзнавчі експедиційні маршрути. Їхні виступи були доволі успішними. У конкурсі «Творчі майстерні» Євгеній Рудик виборов II місце за напрямом «Історичне краєзнавство», а Ірина Єфименко — III місце - за напрямом «Географічне краєзнавство». У туристично-краєзнавчому експедиційному маршруті команда з Чернігівщини посіла 8 місце, а у залікових конкурсах - 6 місце.
Ця поїздка була не просто змаганням і активним відпочинком: діти дізналися багато цікавого про рідну Україну і побачили її прекрасні простори. Подорож у Карпати стала незабутньою для всіх наших юних туристів-краєзнавців, бо дехто з них був вперше в цьому чарівному куточку Батьківщини.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву учасників зльоту
туристів-краєзнавців
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