Найгарніші дівчата живуть у Сновську!

Двадцять четвертого серпня у районному Будинку культури відбувся конкурс « Міс Полісся – 2017» між учасницями трьох районів – Корюківського, Городнянського та Сновського. Організатором дійства виступила Євгенія Гордюк – режисер-постановник, дизайнер, керівник Театру мод «Fashion Zone». Нею були створені (спеціально для показу) ексклюзивні вбрання для дівчат.
У конкурсі взяло участь 12 учасниць: Софія Ляба, Юлія Іванова, Валерія Баширова, Анастасія Батюк, Аліна Овчаренко зі Сновська; Анна Кокоша, Ольга Іваненко, Аліна Толстова, Олена Суманєєва, Сніжана Поповка з Корюківки та Анастасія Гречуха і Анастасія Кримська з Городні.
Оцінювало красунь професійне журі у складі арт- директора журналу «VIP» та fashion фотографа Галини Вулверсон (Чернігів), керівника арт-студії Олени Рогової (Чернігів), телеведучого, шоумена та режисера Івана Матвієва (Чернігів), начальника відділу культури і туризму Городнянської РДА Олени Биховець, помічника народного депутата А. Євлахова Вадима Сергійка, менеджера турагенства «Світ» Ліни Гончаренко та начальника відділу культури і туризму Сновської міськради Наталії Добненко.
Завдяки презентації на початку шоу глядачі мали змогу дізнатися про погляди на життя, характер та захоплення дівчат. Далі – інтелектуальний конкурс, де учасниці показали не лише красу, а й розум. У красунь було декілька виходів, у яких вони мали продемонструвати гарну ходу, пластичність, уміння позувати та вільно поводити себе на публіці. Все шоу було побудоване в одному жанрі - дівчата, опинившись на базі підготовки суперагентів, отримують завдання розшукати формулу успіху, яка складається з чотирьох компонентів: здоров’я, краси, інтелекту і сміливості, подорожуючи при цьому різними частинами світу.
Поки красуні готувалися до наступних виходів, публіку розважали піснями, танцями та показами ексклюзивного одягу учасники «Театру мод» Євгенії Гордюк.
Всі з нетерпінням чекали фінального виходу дівчат у вечірніх сукнях та оголошення результатів. І ось час настав! Довго радившись, журі нарешті оголошує переможців. Номінацій було багато: «Міс стиль» - Анастасія Батюк, «Міс харизматичність» - Валерія Баширова, «Міс еліт» - Софія Ляба, Міс кураж» - Аліна Овчаренко, «Міс конгеніальність» та «Друга віце-міс» - Олена Суманеєва. До речі, перед конкурсом проходило онлайн голосування, де можна було обрати переможницю, віддавши за неї свій голос. Перемогла в цій номінації Анастасія Кримська. Вона стала і «Першою віце-міс». Корону за звання «Міс Полісся-2017» отримала Юлія Іванова зі Сновська. Схвильовану і щасливу переможницю зал підтримував щедрими та гучними оплесками. Ніхто з дівчат не залишився без титулу та подарунків.
Окремо хочеться згадати і групи підтримки красунь: з прапорами районів, плакатами, словами підтримки та гучними оваціями. Наприкінці Є.Гордюк подякувала всім хто допомагав у створенні шоу - як матеріально так і морально. Зокрема, народному депутату України А. Євлахову, міській раді на чолі з О.Медведьовим, салону «Меблі для всіх» (м. Сновськ), магазину «Бретель» та Катерині Стукало особисто, депутату Павлу Мірошниченку та «Аксьончик-студії».
У залі не було жодного вільного місця, а це свідчить про те, що людям цікаво спостерігати за подібним дійством, тим паче у Сновську конкурсів краси подібного рівня немає. Вже другий рік поспіль переможницею «Міс Полісся» стає сновчанка. Красномовний факт про те, що у Сновську живуть найгарніші дівчата!
Тетяна Литвин
Фото автора
У конкурсі взяло участь 12 учасниць: Софія Ляба, Юлія Іванова, Валерія Баширова, Анастасія Батюк, Аліна Овчаренко зі Сновська; Анна Кокоша, Ольга Іваненко, Аліна Толстова, Олена Суманєєва, Сніжана Поповка з Корюківки та Анастасія Гречуха і Анастасія Кримська з Городні.
Оцінювало красунь професійне журі у складі арт- директора журналу «VIP» та fashion фотографа Галини Вулверсон (Чернігів), керівника арт-студії Олени Рогової (Чернігів), телеведучого, шоумена та режисера Івана Матвієва (Чернігів), начальника відділу культури і туризму Городнянської РДА Олени Биховець, помічника народного депутата А. Євлахова Вадима Сергійка, менеджера турагенства «Світ» Ліни Гончаренко та начальника відділу культури і туризму Сновської міськради Наталії Добненко.
Завдяки презентації на початку шоу глядачі мали змогу дізнатися про погляди на життя, характер та захоплення дівчат. Далі – інтелектуальний конкурс, де учасниці показали не лише красу, а й розум. У красунь було декілька виходів, у яких вони мали продемонструвати гарну ходу, пластичність, уміння позувати та вільно поводити себе на публіці. Все шоу було побудоване в одному жанрі - дівчата, опинившись на базі підготовки суперагентів, отримують завдання розшукати формулу успіху, яка складається з чотирьох компонентів: здоров’я, краси, інтелекту і сміливості, подорожуючи при цьому різними частинами світу.
Поки красуні готувалися до наступних виходів, публіку розважали піснями, танцями та показами ексклюзивного одягу учасники «Театру мод» Євгенії Гордюк.
Всі з нетерпінням чекали фінального виходу дівчат у вечірніх сукнях та оголошення результатів. І ось час настав! Довго радившись, журі нарешті оголошує переможців. Номінацій було багато: «Міс стиль» - Анастасія Батюк, «Міс харизматичність» - Валерія Баширова, «Міс еліт» - Софія Ляба, Міс кураж» - Аліна Овчаренко, «Міс конгеніальність» та «Друга віце-міс» - Олена Суманеєва. До речі, перед конкурсом проходило онлайн голосування, де можна було обрати переможницю, віддавши за неї свій голос. Перемогла в цій номінації Анастасія Кримська. Вона стала і «Першою віце-міс». Корону за звання «Міс Полісся-2017» отримала Юлія Іванова зі Сновська. Схвильовану і щасливу переможницю зал підтримував щедрими та гучними оплесками. Ніхто з дівчат не залишився без титулу та подарунків.
Окремо хочеться згадати і групи підтримки красунь: з прапорами районів, плакатами, словами підтримки та гучними оваціями. Наприкінці Є.Гордюк подякувала всім хто допомагав у створенні шоу - як матеріально так і морально. Зокрема, народному депутату України А. Євлахову, міській раді на чолі з О.Медведьовим, салону «Меблі для всіх» (м. Сновськ), магазину «Бретель» та Катерині Стукало особисто, депутату Павлу Мірошниченку та «Аксьончик-студії».
У залі не було жодного вільного місця, а це свідчить про те, що людям цікаво спостерігати за подібним дійством, тим паче у Сновську конкурсів краси подібного рівня немає. Вже другий рік поспіль переможницею «Міс Полісся» стає сновчанка. Красномовний факт про те, що у Сновську живуть найгарніші дівчата!
Тетяна Литвин
Фото автора
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