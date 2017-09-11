Рідна школо, стрічай нас мерщій!

З Україною в серці
Цьогоріч першовересневий дзвоник покликав за парти дві тисячі сто п`ятдесят сім школярів чотирнадцяти навчальних закладів Сновщини. Знаймо: після створення ОТГ у нас існує окремо міський відділ освіти, який і контролює увесь освітній процес, вирішуючи нагальні проблеми та труднощі.
Робота відділу трохи змінилася – стало менше засідань, зібрань. Навіть традиційну спільну серпневу конференцію у Будинку культури не провели, замінивши її на набагато скромнішу розмову про завдання перед колективами у залі засідань РДА. Зрештою, хіба головне, де проводити? Головне – надавати учням якісні освітні послуги, любити їх, виховувати справжніми патріотами – неньки-України.
На урочистих лінійках у Вищому училищі лісового господарства (директор Лариса Дубина), Великощимельській й Новоборовицькій школах (директори Валентина Сахновська й Лідія Логвиненко) було багато державної символіки. Кругом піднімалися національні прапори й лунали акорди Гімну, згадувалися герої ІІ світової війни, ті, чиї імена викарбувані на обелісках і пам`ятниках, хто сьогодні захищає рідну землю на сході в зоні АТО. З болем у серці звучали слова: «Ми не тільки не хочемо війни, а просимо Бога зробити так, щоб вона нарешті закінчилася. Ми віримо в це!»
Добре навчатися, бути активними в позакласній роботі і написати свою, славну долю закликали школярів і учнів Сновщини почесні гості – міський голова Олександр Медведьов, радник голови облради Ігоря Вдовенка Дмитро Никоненко, секретар міськради Наталія Самойлова, депутати та посадовці Тетяна Булденко, Сергій Виблов, Борис Добродій, усі, хто цього дня брав участь в урочистостях з нагоди Дня знань. Приїжджали вони із гарними дарунками, новенькими буквариками та квітами, щасливі, усміхнені, нарядні.
Від вишиванок, у які вдягалася наша рідна сторона, блищало все довкола, розцвітала природа.
І лунав скрізь – кришталево, дзвінко – веселий дзвоник, кличучи до нових знань, нових перемог. Хай буде їх багато-багато, й нехай рік буде щасливим для кожного з нас!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Цьогоріч першовересневий дзвоник покликав за парти дві тисячі сто п`ятдесят сім школярів чотирнадцяти навчальних закладів Сновщини. Знаймо: після створення ОТГ у нас існує окремо міський відділ освіти, який і контролює увесь освітній процес, вирішуючи нагальні проблеми та труднощі.
Робота відділу трохи змінилася – стало менше засідань, зібрань. Навіть традиційну спільну серпневу конференцію у Будинку культури не провели, замінивши її на набагато скромнішу розмову про завдання перед колективами у залі засідань РДА. Зрештою, хіба головне, де проводити? Головне – надавати учням якісні освітні послуги, любити їх, виховувати справжніми патріотами – неньки-України.
На урочистих лінійках у Вищому училищі лісового господарства (директор Лариса Дубина), Великощимельській й Новоборовицькій школах (директори Валентина Сахновська й Лідія Логвиненко) було багато державної символіки. Кругом піднімалися національні прапори й лунали акорди Гімну, згадувалися герої ІІ світової війни, ті, чиї імена викарбувані на обелісках і пам`ятниках, хто сьогодні захищає рідну землю на сході в зоні АТО. З болем у серці звучали слова: «Ми не тільки не хочемо війни, а просимо Бога зробити так, щоб вона нарешті закінчилася. Ми віримо в це!»
Добре навчатися, бути активними в позакласній роботі і написати свою, славну долю закликали школярів і учнів Сновщини почесні гості – міський голова Олександр Медведьов, радник голови облради Ігоря Вдовенка Дмитро Никоненко, секретар міськради Наталія Самойлова, депутати та посадовці Тетяна Булденко, Сергій Виблов, Борис Добродій, усі, хто цього дня брав участь в урочистостях з нагоди Дня знань. Приїжджали вони із гарними дарунками, новенькими буквариками та квітами, щасливі, усміхнені, нарядні.
Від вишиванок, у які вдягалася наша рідна сторона, блищало все довкола, розцвітала природа.
І лунав скрізь – кришталево, дзвінко – веселий дзвоник, кличучи до нових знань, нових перемог. Хай буде їх багато-багато, й нехай рік буде щасливим для кожного з нас!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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